Eurasia Rail ile Raylı Sistemler Sektörü İFM’de Buluşuyor!

Türkiye'nin ilk ve tek raylı sistemler fuarı olan Eurasia Rail, sektörün bölgedeki en önemli temsilcilerini bir araya getirerek, mevcut iş birliklerini güçlendirmeyi ve yeni ortaklıkların önünü açmayı hedefliyor. 2011 yılından beri, Avrasya bölgesinde sektörün nabzını tutan fuar, dünyanın önde gelen lider otoritelerini de buluşturarak raylı sistemlerin geleceğine yön vermeye devam ediyor.

Hem katılımcılar hem ziyaretçiler için demiryolu taşımacılığına yönelik son gelişmelerin detaylı bir şekilde ele alınacağı Eurasia Rail fuar programında, demiryolu taşımacılığına yönelik yenilikler ve teknolojilerle birlikte sektörde karşılaşılan zorluklar ve bu zorluklara karşı üretilen olası çözümler de yer alacak. Konferans ve seminerler aracılığıyla uzman görüşlerine yer verilecek ve sektöre dair en güncel bilgiler paylaşılacak.

11. Eurasia Rail Fuarı, Demiryolu Sektörünü Bir Araya Getirecek

Demiryolu sektörünün Türkiye'deki buluşma noktası Eurasia Rail’a bu yıl; Avusturya, Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Hindistan, İran, İtalya, Kazakistan, İspanya, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler katılım sağlayacak.

VIP Alım Heyeti Programı (Hosted Buyer) kapsamında ise İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Suudi Arabistan, Çek Cumhuriyeti, Hindistan ve İtalya gibi 40’ı aşkın ülkeden 150 katılımcı ağırlanacak ve firmalar her sene olduğu gibi iş hacimlerini arttırma olanağı bulacak. Ayrıca; TCDD, Talgo, Knorr-Bremse, Siemens, Pandrol, Aselsan, Greenbrier ve Hitachi gibi birçok yerli ve yabancı sektör lideri firma fuarda yer alacak.

Eurasia Rail'de Sektörün Gelişimi ve Yenilikçi Çözümleri Masaya Yatırılacak

3 gün boyunca fuarla eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinlik programı kapsamında bu sene Eurasia Rail, sektörel iş birliklerine, ticari ortaklıklara, uluslararası anlaşmalara, ulaşım araçlarında yeni nesil sistemlere ve teknolojilere, başarı hikayelerine ve pazarlama stratejilerine yönelik oturumlara ev sahipliği yapacak.

Demiryolu sektörünün geleceğini şekillendirecek fuarda, program kapsamında üç temel eksen bir araya getirilecek. "Yatırımlar ve Büyüme" ekseninde; sektörün küresel ölçekte nasıl büyüyebileceği, yeni pazarlara nasıl açılabileceği ve bu büyümenin finansmanı gibi konulara odaklanılacak. Yatırım stratejileri ve sektörün finansal sürdürülebilirliği “Yatırımlar, İhracat, Lojistik” ekseninde tartışılacak.

"Bağlantılar ve İş Birlikleri" odağında ise farklı bölgelerdeki demiryolu ağlarının nasıl entegre edilebileceği, lojistik süreçlerin nasıl optimize edilebileceği ve uluslararası iş birliklerinin nasıl güçlendirilebileceği gibi konularda "Ulaştırma Vizyonu", global iş birlikleri, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projeleri gibi mega projeler detaylandırılacak.

"Sürdürülebilirlik ve Çevre" perspektifinde ise; demiryolu taşımacılığının çevresel etkilerini azaltmak için neler yapılabileceği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, akıllı ulaşım sistemleri ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımı gibi konular masaya yatırılacak. "İklim için Ulaşım" konusunda, sektörü çevresel etkilerden koruyacak çözümler ele alınacak.

Son olarak ise "Mobilite'nin Geleceği" başlığı altında; yapay zeka, kullanıcı deneyimi ve sektörün dönüşümü gibi konulara değinilerek, geleceğin ulaşım sistemlerinin nasıl şekilleneceği üzerine fikir alışverişinde bulunulacak.

Demiryolu Sektörünü 360 Derece Ele Alacak “Konferans Durağı Sahnesi”

Sektör duayenleri, sektöre yön veren kurum ve kuruluşların iş birliğinde, demiryolu, hafif raylı, sistemler ve lojistik sektörüne yön veren son gelişmeleri Konferans Durağı Sahnesi’nde ziyaretçilerle paylaşacak.

Etkinlik programı kapsamında bu sene; konferans sahnesi yatırım odaklı oturumlarla, ortaklıklar ortaya çıkararak ihracata ve yurt dışı pazarlarına odaklanan, uygulanabilir gelecek vizyonunu masaya taşıyan, globalde markalaşma için ipuçları içeren, devlet yatırımları, uluslararası anlaşmalar ve sektörel iş birliklerinin konuşulduğu kapsamlı bir program ile sektörün gündemine yönelik her konuya yer verilecek.

Üreticilere, Alıcılara ve Sektör Profesyonellerine Yeni Oyun Alanı: İnovasyon Sunumları

Eurasia Rail ziyaretçileri ve katılımcıları, en son teknolojilerini tanıtma, iş birliği arayışında olan yeni müşterilerle tanışma ve bölgedeki marka bilinirliğini artırmak adına üreticilere “İnovasyon Sunumları” altında seminer verme fırsatı sunarken; izleyici olan alıcı ve sektör profesyonelleri için de başarı hikayelerini derinlemesine öğrenmeleri sağlayacak. Uzman isimler, dikkat çeken teknolojileri, sürdürülebilir ve akıllı şehir ulaşımlarını, raylı sistemlerde dijital ikiz dönemini ve teknolojinin savunmadan sivil sektöre uygulama yöntemleri gibi sektörün radarında olan konuları deneyimleriyle sahneye taşıyacaklar.

Mobilite Teknolojileri ve Geleceğin Demiryolu Yenilikleri: Start-up Forumu

Fuarın son gününde, Konferans Durağı Sahnesi’nde mobilite teknolojisi özelinde yapılan çalışmalar, üniversitelerin mühendislik bölümlerince geliştirilen ve yarışmalarda dereceye giren uygulamalar ile yeni nesil demiryolu teknolojileri girişimcilik ekosistemindeki büyük paydaşlar ve genç ekipler ile gündeme gelecek.

Ziyaretçi kaydı için tıklayınız: https://eurasiarail.eu/tr/ziyaretci-kaydi

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