Euro 30 TL'yi aştı. Dolar, altın ve borsa ne yaptı?

FED'in faiz kararı sonrasında "dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 2 Kasım 2023 serbest piyasada döviz açılış fiyatları...

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed'in beklentiler dahilinde bu kararı sonrasında İstanbul serbest piyasada dolar 28,3380 liradan, avro 30,0330 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 28,3360 liradan alınan dolar, 28,3380 liradan satılıyor. 30,0310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 30,0330 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 28,3300 lira, avronun satış fiyatı ise 29,9100 lira olmuştu.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,3420 seviyelerinden işlem görüyor. Dün, yükseliş eğiliminde seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,3231'den tamamladı.



Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,3420'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 30,0340'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 24,5180'den satılıyor.



Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar endeksi günü yüzde 0,2 azalışla 106,5 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 106,4 seviyesinde bulunuyor



Altının gram fiyatı 1.808 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.808 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.805 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.808 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.990 lira, Cumhuriyet altını da 12.290 liradan satılıyor.



Üst üste üç işlem günü düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.985 dolardan işlem görüyor.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,85 yükselişle 7.592,40 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,83 puan artışla ve yüzde 0,85 değer kazanarak 7.592,40 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,88 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile elektrik oldu. Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazancıyla 7.528,57 puandan tamamladı.