Euro Bölgesi beklentilere paralel büyüdü

Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 12.6 büyüme kaydetti.

Lüksemburg'da Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 12.6 büyüme kaydetti. Bloomberg anketine katılan 35 ekonomistin yüzde 12.5 ile yüzde 12.8 arasında değişen beklentilerinin medyanı yüzde 12.7 idi.

Euro Bölgesi'nde ekonomi, pandeminin ilk dalgası esnasında alınan karantina önlemlerinin etkisiyle yılın ilk yarısında yüzde 15 küçülmüştü.

Yıllık bazda bakıldığında Bölge ekonomisi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4 küçüldü. Beklenti yüzde 4.3'lük küçülme olacağı yönündeydi.

Avrupa Birliği'nin (AB) GSYİH'siyse aynı dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11.6 arttı. Yıllık bazda yüzde 4.3 küçüldü.

Rekor düzeydeki büyüme rakamı beraberinde istihdam artışı getirdi. Cuma günü ayrıca açıklanan rakamlar istihdamın ikinci çeyrekte yüzde 3'e yakın azalmasının ardından geçtiğimiz üç ayda yüzde 0.9 arttığını gösteriyor.

Büyüme endişeleriyle dikkatler AMB üzerinde

Ancak Kovid-19 vakalarındaki artışın ardından hükümetlerin işletmelere yönelik yeni kapanma önlemleri toparlanmanın önünde bir engel. Avrupa ekonomisi bu çeyrekte yeniden küçülebilir.

Büyüme endişeleri dikkatleri Avrupa Merkez Bankası'na (AMB) çevirdi.

AMB, bölge ekonomisi için parasal teşviki artırmaya hazırlanıyor.

Bu hafta Pfizer ve BioNTech'in aşı buluşu açıklamasıyla sağlık konusunda iyi haberler geldi. Sonuçlar henüz uzun bir yolda atılan ilk adımlar. Başkan Christine Lagarde da söz konusu gelişmeyle ilgili olarak “henüz fazla heyecan duymayacağını” söylemişti.