Euro Bölgesi enflasyonu beklentileri karşıladı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) temmuz ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 2 seviyesinde sabit kaldı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aynı seviyede kaldı. TÜFE, temmuzda aylık bazda da değişmedi.

Piyasa beklentileri de yıllık enflasyonun temmuzda yıllık yüzde 2, aylık sıfır olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde temmuzda çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda eksi 0,2 seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde temmuzda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,46 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,63 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,18 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,23 ile enerji ürünleri izledi.

AB'de ise haziranda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,4'e yükseldi. AB'de TÜFE temmuzda aylık yüzde 0,1 seviyesinde belirlendi.

Yıllık enflasyon temmuz ayında Almanya'da yüzde 1,8, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 1,7 ve İspanya'da yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.

