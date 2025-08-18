Euro Bölgesi Haziran'da 7 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin Haziran ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Euro bölgesi dengesine ilişkin ilk tahminler, Haziran 2025'te dünyanın geri kalanıyla mal ticaretinde 7 milyar euro fazlalık olduğunu gösterdi.

Haziran 2025'te Euro Bölgesi'nin dünyanın geri kalanına yaptığı mal ihracatı, Haziran 2024'e yüzde kıyasla 0,4 artarak 236,3 milyar euroda 237,2 milyar euroya çıktı.

Dünyanın geri kalanından yapılan ithalat, Haziran 2024'e kıyasla yüzde 6,8 artarak 215,6 milyar eurodan 230,2 milyar euroya ulaştı.

Haziran 2025'te, Euro Bölgesi dengesi Mayıs 2025'e kıyasla düşüş gösterdi ve fazlalık 16,5 milyar eurodan 7 milyar euroya geriledi. Bu düşüş, esas olarak kimyasallar ve ilgili ürünlerin fazlalığının 24,4 milyar eurodan 15,1 milyar euroya düşmesinden kaynaklandı.

Haziran 2024 ile karşılaştırıldığında, Euro bölgesi dengesi 13,7 milyar euro daraldı. Bu da esas olarak kimyasallar ve ilgili ürünlerdeki (20,6 milyar eurodan 15,1 milyar euroya), makine ve araçlardaki (17,4 milyar eurodan 13,6 milyar euroya) ve diğer imalat ürünlerindeki (2,4 milyar euroluk fazladan 0,4 milyar euroluk açığa geçen) fazlalığın azalmasından kaynaklandı.

Ocak-Haziran 2025 döneminde Euro Bölgesi, Ocak-Haziran 2024 dönemindeki 102 milyar euroluk fazlaya kıyasla 93,3 milyar euro fazla verdi.

euro bölgesinin dünyanın geri kalanına yaptığı mal ihracatı yüzde 3,9 artışla 1 trilyon 485,8 milyar euroya yükselirken, ithalatı yüzde 4,9 artışla 1trilyon 392,5 milyar euroya yükseldi.

AB ticaret fazlası 8 milyar euro

AB dengesi , Haziran 2025'te dünyanın geri kalanıyla mal ticaretinde 8 milyar euro fazla verdi. Haziran 2025'te AB dışı mal ihracatı, Haziran 2024'e kıyasla sabit kalarak 213,7 milyar euro oldu. Dünyanın geri kalanından yapılan ithalat, Haziran 2024'e kıyasla yüzde 6,4 artarak 193,4 milyar eurodan 205,7 milyar euroya ulaştı.