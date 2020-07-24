Euro Bölgesi hızlı toparlanıyor

Euro Bölgesi, Almanya ve Fransa'dan alınan satın alma yöneticileri endeksleri toparlanmanın beklenenden daha iyi seviyelerde gerçekleştiğini gösterdi.

Euro Bölgesi ekonomisi Temmuz ayında beş aydan bu yana ilk kez gelişme kaydetti.

IHS Markit tarafından yayımlanan verilere göre, Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) hizmet ve imalat sektörlerinin ikisinde de gelişme kaydedilmesi ile iki yıldan daha fazla bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi.

Bölgede hizmet sektörü PMI,’ı 51 olan beklentilere karşın 55.1, imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi ise 50.1 olan beklentilere karşın 51.1 düzeyine yükseldi.

Almanya koronavirüs pandemisi ile mücadelesinde bir aşama daha kaydetti ve temel aktivite göstergesi beş aydan bu yana ilk kez yükseldi.

IHS Markit tarafından açıklanan verilere göre bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Haziran ayındaki 47 seviyesinden 55.5’e yükseldi. Bu veri ekonoımistlerin tahminlerinin ve eşik değer olan 50 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

Markit raporuna göre, Temmuz ayındaki toparlanma hizmet sektörü öncülüğünde gerçekleşti, imalat tarafında ise ihracatta hafif artış yaşandı. Buna rağmen, 30 imalatçı tarafından sağlanan verilere göre fabrika istihdamı düştü.

Fransa ekonomisi de Temmuz ayında üçüncü çeyrekte virüs kaynaklı daralmanın ardından beklenenden daha iyi toparlanma kaydetti.

Haziran ayında imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi 53 olan beklentilere karşın 52 düzeyinde gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI verisi ise 52.4’lük beklentimnin üzerine çıkarak 57.8 düzeyine çıktı.

Aynı zamanda talep ihracattaki düşüşün devam etmesine rağmen yurt içi satışlar öncülüğünde güçlendi.

Birleşik Krallık'ta Temmuz ayı öncü imalat PMI endeksi, 52 seviyesindeki beklentilere karşın 53.6 düzeyinde gerçekleşti.

Bileşik PMI ise 57.1 seviyesine çıktı.

Endekste 50 eşik değerinin üzeri genişlemeye altı ise daralmaya işaret ediyor.