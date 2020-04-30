Euro Bölgesi, ilk çeyrekte yüzde 3,8 daraldı

Euro Bölgesi'nde ilk çeyrek GSYH, koronavirüs etkisiyle bir önceki döneme göre yüzde 3,8, yıllık bazda ise yüzde 3,3 daraldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5 küçüldü. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8 azaldı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin birinci çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,3 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 2,7'lik düşüş gösterdi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik martta arttı

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, şubatta yüzde 7,3 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, martta yüzde 7,4'e yükseldi.

AB'de ise şubat ayında yüzde 6,5 seviyesinde olan işsizlik, mart ayında yüzde 6,6’ya tırmandı.

AB'de işsiz sayısı martta 14 milyon 141 bin olurken, bunun 12 milyon 156 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, martta AB'de 2 milyon 763 bin, Euo Bölgesi'nde 2 milyon 275 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 15,2 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 15,8 olarak ölçüldü.



