Euro Bölgesi tüketicilerinin enflasyon ve işsizlik beklentileri yükselişte

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayımlanan son tüketici beklentileri anketi, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik konusundaki beklentilerin Ağustos ayında Temmuz'a göre yükseldiğini gösterdi.

Tüketicilerin önümüzdeki 12 ay için medyan enflasyon beklentileri, Temmuz'daki %2,6 seviyesinden Ağustos'ta %2,8'e yükseldi. Ancak, tüketicilerin son 12 aya ilişkin algılanan enflasyonun oranı ise %3,1 seviyesinde değişmedi. Üç yıl sonrasına yönelik medyan enflasyon beklentileri de sabit kaldı.

İşsizlik Endişesi Artarken, Büyüme Beklentisi Sabit Kaldı

Anket, istihdam piyasasına yönelik tüketici endişelerinin arttığını ortaya koydu. Önümüzdeki 12 ay sonrası için işsizlik oranı beklentileri, Temmuz'daki %10,6'dan Ağustos'ta %10,7'ye yükseldi. Gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentileri ise değişmeyerek, Ağustos ayında -%1,2 seviyesinde sabit kaldı.

Gelir ve Konut Piyasası Beklentileri

Tüketicilerin finansal durumlarına ilişkin beklentilerde iyileşme görüldü. Önümüzdeki 12 ay için nominal gelir artışı beklentileri, Temmuz'daki %0,9'dan Ağustos'ta %1,1'e yükseldi. Konut piyasasında ise 12 ayda konut fiyatlarındaki artış beklentileri yükselirken, 12 ay sonrasına ilişkin mortgage faiz oranı beklentileri ise sabit kaldı.