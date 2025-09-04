Euro Bölgesi’nde 13 aydır böylesi görülmedi

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi’nde perakende satışlar Temmuz’da aylık bazda yüzde 0,5 geriledi. Bu rakam, son 13 ayın en sert düşüşü olarak kayıtlara geçti.

4.09.2025 15:55:220
Paylaş Tweet Paylaş
Euro Bölgesi’nde 13 aydır böylesi görülmedi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin Temmuz ayı perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, AB genelinde satışlar aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, Euro Bölgesi’nde yüzde 0,5 düşüş yaşandı. Yıllık bazda ise AB’de yüzde 2,4, Euro Bölgesi’nde ise yüzde 2,2 artış kaydedildi.

Beklentilerin altında kaldı

Bloomberg anketine katılan ekonomistler, Euro Bölgesi satışlarının aylık yüzde 0,3 düşmesini ve yıllık yüzde 2,3 artmasını bekliyordu. Açıklanan veriler ise beklentilerin hafif altında kaldı.

Ülkeler bazında değişim

Temmuz’da perakende satışlarda en sert aylık düşüş yüzde 4 ile Hırvatistan’da, yüzde 2 ile Estonya’da ve yüzde 1,5 ile Almanya’da görüldü.

En yüksek artış ise yüzde 1,5 ile Litvanya’da kaydedildi. Yıllık bazda satışların en çok yükseldiği ülkeler yüzde 13,1 ile Kuzey Makedonya, yüzde 8,5 ile Kıbrıs ve yüzde 6,1 ile Portekiz oldu. En fazla düşüş ise Slovenya, Slovakya ve Finlandiya’da gerçekleşti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Moda devi Armani hayatını kaybetti: Şirketi yılda 2 milyar Euro'dan fazla ciro yapıyordu

Moda devi Armani hayatını kaybetti: Şirketi yılda 2 milyar Euro'dan fazla ciro yapıyordu

Merkez Bankası rezervleri tarihi rekor kırdı

Merkez Bankası rezervleri tarihi rekor kırdı

KKM hesaplarında düşüş sürüyor

KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Genç bilim insanları hayallerine NASA'da ulaşıyor

Genç bilim insanları hayallerine NASA'da ulaşıyor

Rekabet Kurulu'ndan süt sektöründeki 39 firmaya soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan süt sektöründeki 39 firmaya soruşturma

Türk Eximbank, Saudi Exim Bank ile iş birliği anlaşması imzaladı

Türk Eximbank, Saudi Exim Bank ile iş birliği anlaşması imzaladı

Yorum Yaz