Euro Bölgesi'nde bileşik PMI Ağustos'ta 52'de kaldı

Euro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetleri ağustosta büyümeye devam ederken bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52 puanda sabit kaldı.

3.09.2026 11:59:150
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Euro Bölgesi'nde bileşik PMI Ağustos'ta 52'de kaldı

S&P Global, Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin nihai PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, temmuzda 52 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, ağustosta da aynı seviyede tespit edildi. Bölgedeki ekonomik faaliyetler, temmuzda ulaştığı son 8 ayın en yüksek büyüme hızını ağustosta da sürdürdü.

Euro Bölgesi'nde temmuzda 51,7 olan hizmet sektörü PMI ise ağustosta 51,6'ya gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyesine indi.

Piyasa beklentisi, bileşik PMI'ın ağustosta 52,1, hizmet sektörü PMI'ın ise 51,7 olması yönündeydi.

Veriler, Euro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetlerinin ağustosta büyümeyi sürdürdüğünü ortaya koydu.

Euro Bölgesi özel sektörünün ihracat siparişleri de yaklaşık 4,5 yılın ardından ilk kez arttı.

PMI verilerinde 50 ve üzerindeki değerler sektörde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

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