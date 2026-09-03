Memur ve emekli zammında Ağustos hesabı belli oldu

TÜİK’in Ağustos enflasyonunu açıklamasıyla 2027 Ocak ayında memur ve memur emeklileri ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam için hesaplama sürecinde bir adım daha geride kaldı. Zam oranlarında ilk tablolar da ortaya çıktı. Nihai oranlar için dört aylık enflasyon verisi daha açıklanacak.

TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 2027 Ocak ayında memur ve memur emeklileri ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı için hesaplama sürecinde bir adım daha geride kaldı. Zam oranlarında ilk tablolar da ortaya çıktı. Nihai oranların belirlenmesi için önümüzde açıklanacak dört aylık enflasyon verisi daha bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos 2026'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda %1,84, yıllık bazda ise %31,51 olarak gerçekleşti.

Memur ve Memur Emeklileri: Yılın ikinci yarısına ilişkin iki aylık verinin (Temmuz ve Ağustos) tamamlanmasıyla memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı %3,66 oranındaki zam şimdiden kesinleşti.

SGK ve Bağ-Kur Emeklileri: Doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alan SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin ilk iki ay itibarıyla kesinleşen zam oranı %3,62 oldu.

Zam Nasıl Hesaplanıyor?

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme kapsamında belirlenecek zam oranına eklenecek enflasyon farkı, Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon verileri üzerinden hesaplanmaktadır.

Bu grup, 2027 Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklanan %5'lik zama ek olarak, enflasyonun bu oranı aşması durumunda enflasyon farkı alacaktır. Ağustos ayı itibarıyla henüz enflasyon farkı oluşmamıştır. Önümüzdeki Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait TÜFE verilerinin açıklanmasıyla nihai tablo netlik kazanacak.