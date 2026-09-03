İnşaat malzemeleri sanayisinde bir yıllık değişim dikkat çekti

Sektörün mevcut faaliyetlerinde sınırlı da olsa hareketlilik devam ederken, güven tarafındaki zayıflama sektörün önümüzdeki döneme ilişkin daha temkinli bir görünüm sergilediğine işaret ediyor.

Faaliyet Devam Ediyor, Ancak Gelecek Beklentisi Daha Temkinli

Entegre Harç Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Erdal Bozok, verilerin inşaat malzemeleri sektöründe mevcut faaliyetlerin devam ettiğini ancak geleceğe ilişkin öngörülerin daha dikkatli yapılmaya başlandığını belirterek, “İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyet tarafının güçlü kalmaya devam etmesi, sektörün üretim ve talep dinamiklerini koruduğunu gösteriyor. Ancak güven ve beklenti endekslerindeki gerileme, sektör oyuncularının önümüzdeki döneme daha temkinli baktığını ortaya koyuyor. Bugünkü faaliyet seviyesini korumak kadar, geleceğe ilişkin güven ortamını güçlendirmek de önümüzdeki dönemin temel gündemlerinden biri olacak” dedi.

Bir Yılda Güven Endeksinde 9,1 Puanlık Gerileme





Temmuz 2025 ile Temmuz 2026 arasındaki verilere bakıldığında sektörün güven göstergesindeki değişim daha net ortaya çıkıyor. Güven Endeksi geçen yıl temmuz ayında 54,5 puan seviyesindeyken, Temmuz 2026’da 45,4 puana geriledi. Böylece bir yıllık dönemde 9,1 puanlık düşüş gerçekleşti. Benzer şekilde Beklenti Endeksi de aynı dönemde 66,0 puandan 58,2 puana indi. Bileşik Endeks ise 81,0 puandan 73,1 puana geriledi. Buna karşılık Faaliyet Endeksi’nin 126,0 puandan 122,6 puana gelmesi, faaliyetlerdeki gerilemenin diğer göstergelere kıyasla daha sınırlı kaldığını ortaya koydu.

Erdal Bozok, bu tabloyu değerlendirirken sektörün önündeki dönemde yalnızca üretim ve satış hacimlerine değil, yatırım kararlarını destekleyecek öngörülebilirlik ortamına da odaklanması gerektiğini vurgulayarak, “İnşaat malzemeleri sektörü, ekonominin genel seyrini ve inşaat sektöründeki hareketliliği doğrudan hisseden alanların başında geliyor. Bu nedenle güven ve beklentilerdeki değişim, yalnızca sektör şirketlerinin değil, tedarik zincirinin tamamının kararlarını etkiliyor. Önümüzdeki dönemde maliyetlerin, talebin ve finansman koşullarının daha öngörülebilir hale gelmesi, sektörün yatırım iştahı açısından belirleyici olacaktır” diye konuştu.

Sektör İçin Yeni Dönemin Anahtarı: Öngörülebilirlik

Temmuz verilerinin, inşaat malzemeleri sanayisinde mevcut faaliyetlerin tamamen kaybolmadığını, ancak sektörün geleceğe yönelik kararlarında daha seçici ve kontrollü davrandığını gösterdiğini belirten Bozok, şirketlerin bu dönemde verimlilik, maliyet yönetimi ve operasyonel dayanıklılığa daha fazla odaklanacağını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: “Önümüzdeki dönemde sektör açısından en değerli başlıklardan biri öngörülebilirlik olacak. Şirketlerin üretimden yatırıma kadar uzun vadeli kararlar alabilmesi için yalnızca bugünkü talebi değil, gelecekteki koşulları da daha net görebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla sektörün rekabet gücünü koruması, değişen koşullara hızlı uyum sağlarken verimlilik ve sürdürülebilirlik odağını kaybetmemesine bağlı.”