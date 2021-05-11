Euro Bölgesi'nde ekonomik beklenti mayısta arttı

Euro Bölgesi'nde ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 17,7 puan artarak 84 puana yükseldi.

11.05.2021 13:09:000
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Euro Bölgesi'nde ekonomik beklenti mayısta arttı

Euro Bölgesi’nde Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Beklenti Endeksi, mayıs ayında 84 puana yükseldi.

Nisan ayında 66,3 puanda olan Ekonomik Beklenti Endeksi ile ilgili beklenti 71,2 puana yükselmesiydi.

Kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi, bu ay nisan ayına kıyasla Euro Bölgesi'nde 17,7 puan artarak 84 puana yükseldi.

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