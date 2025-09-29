Euro Bölgesi'nde ekonomik güven sınırlı artış gösterdi

Euro Bölgesi'nde Eylül ayına ilişkin açıklanan ekonomik göstergeler, bölgede toparlanmanın kademeli ve temkinli şekilde sürdüğüne işaret etti.

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan verilere göre, ekonomik güven endeksi Eylül ayında 95,5 seviyesine yükselerek piyasa beklentisi olan 95,2’nin hafif üzerinde gerçekleşti. Bir önceki ayın verisi de 95,2 idi.

Tüketici güven endeksi, önceki ayla aynı seviyede kalarak -14,9’da sabit kaldı ve piyasa beklentisini karşıladı. Sanayi güven endeksi, -10,3 değeriyle beklentiden daha iyi gelirken, hizmet sektörü güven endeksi 3,6 seviyesinde sabit kaldı. Ancak bu değer, 3,7 olan piyasa beklentisinin hafif altında kaldı.

Enflasyon beklentilerini yansıtan TÜFE beklenti endeksi, Eylül ayında 24,0 seviyesine gerileyerek önceki aya göre düşüş kaydetti (önceki: 25,9). Öte yandan, satış fiyatı beklenti endeksi 6,9'a yükselerek fiyat baskılarının devam edebileceğine işaret etti.

Veriler, genel anlamda ekonomik aktivitede belirgin bir toparlanma sinyali vermezken, tüketici ve iş dünyasının temkinli duruşunu sürdürdüğünü gösteriyor.

