Euro Bölgesi'nde enflasyon tahminlerden yüksek gerçekleşti

Euro Bölgesi'nde Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı.

1.08.2025 13:01:100
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Euro Bölgesi'nde enflasyon tahminlerden yüksek gerçekleşti

Euro Bölgesi'nde Temmuz ayı enflasyon verileri, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararları üzerindeki baskıyı artıracak gibi görünüyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), beklentilerin üzerinde bir seyir izledi.

Temmuz ayında Euro Bölgesi'nde TÜFE, yıllık bazda yüzde 2,0 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi yüzde 1,9 seviyesindeyken, önceki ayın verisine (%+2.0) paralel bir sonuç ortaya çıktı. Bu durum, enflasyonun hala ECB'nin hedef seviyelerine yakın ancak riskli bir bölgede olduğunu gösteriyor.

Enflasyonun asıl dirençli olduğu alan ise çekirdek enflasyon oldu. Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda TÜFE, yıllık bazda yüzde 2,4 artış gösterdi. Bu oran, yüzde 2,3'lük beklentiyi aşarken, bir önceki ayın seviyesinde (%+2.4) kaldı.

Daha geniş bir kapsamda, gıda, enerji, alkol ve tütün ürünleri hariç tutulan flaş TÜFE verisi de yıllık bazda yüzde 2,3 olarak açıklandı. Bu rakam, yüzde 2,2'lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Enflasyon verilerindeki bu direnç, Avrupa Merkez Bankası'nın gelecekteki para politikası adımları için belirleyici olacak. Analistler, özellikle çekirdek enflasyondaki yapışkanlığın, faiz indirim döngüsünün hızını yavaşlatabileceği yorumunu yapıyor.

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