Euro Bölgesi'nde güven endeksleri düştü

Euro Bölgesi ekonomisinde güven endeksleri Ağustos ayında beklentilerin altında kalarak ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri artırdı. Özellikle hizmet sektörü ve genel ekonomik güven endekslerindeki gerileme, bölgenin büyüme ivmesini kaybetmeye başladığına işaret ediyor.

Açıklanan verilere göre;

Ağustos ayında ekonomik güven endeksi 95,2 ile piyasa beklentisi olan 96,0’ın altında kalırken, hizmet sektörü güven endeksi de 3,6’ya gerileyerek 3,9 olan beklentinin altında kaldı. Bu rakam, Temmuz ayındaki 4,1 seviyesinden de bir düşüşe işaret ediyor.

Sanayi sektöründe de karamsarlık sürüyor. Sanayi güven endeksi Ağustos’ta -10,3 seviyesinde ölçüldü. Beklenti -10,0 düzeyindeydi; önceki veri ise -10,4’tü.

Buna karşın tüketici enflasyonu beklenti net dengesi 25,9 ile bir önceki aya göre (25,1) sınırlı bir artış gösterdi. Satış fiyatları beklenti net dengesi ise 6,7’ye gerileyerek Temmuz ayındaki 9,2 seviyesinden düşüş kaydetti. Nihai tüketici güven endeksi verisi -15,5 ile beklentilere paralel geldi.

İtalya tarafında ise sanayi satışları Haziran ayında toparlanma sinyalleri verdi. Aylık bazda satışlar yüzde 1,2 artarken, yıllık bazda da yüzde 0,3 artış kaydedildi. Önceki ay bu oranlar sırasıyla -2,2 ve -1,8 olarak açıklanmıştı.

Ayrıca, İtalya’da Ağustos ayı tüketici güven endeksi 96,2 ile 96,6’lık beklentinin altında kalırken, iş dünyası imalat güveni 87,4 olarak ölçüldü. Bu da bir önceki ayki 87,8 seviyesine göre sınırlı bir gerilemeye işaret etti.

Kredi büyümesi tarafında ise Euro Bölgesi Temmuz ayında hanehalkı kredileri yüzde 2,4 artarken, finans sektörü dışı krediler yüzde 2,8 büyüdü. M3 para arzı yıllık bazda yüzde 3,4 artışla, yüzde 3,5’lik beklentinin hafif altında gerçekleşti.