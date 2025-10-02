Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı Ağustos'ta yükseldi

Euro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Ağustos ayında yüzde 6,3 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de temmuzda ayında yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ağustosta değişmedi.

Euro Bölgesi'nde ise temmuzda yüzde 6,2 olan işsizlik oranı ağustosta yüzde 6,3 seviyesine yükseldi.

İşsizlik oranı, geçen yılın ağustos ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Ağustosta işsizlik oranı, İspanya'da yüzde 10,3, Finlandiya'da 9,8, İsveç'te 8,7, Estonya’da 8,2 ve Yunanistan'da yüzde 8,1 oldu.

AB'de işsiz sayısı, ağustosta 13 milyon 89 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 842 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Ağustos ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 819 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 220 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,6, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 14 olarak ölçüldü.

