Euro Bölgesi'nde perakende satışlar yükseldi

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta, önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi.

6.10.2025 14:28:180
Paylaş Tweet Paylaş
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar ağustosta önceki aya kıyasla değişmezken yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi. Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1 yükseldi.

Piyasa beklentisi de Euro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,1 artacağı yönündeydi.

Bu dönemde aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 1,7 ile Litvanya’da, yüzde 1,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta’da, yüzde 1,1 ile de İsveç’te oldu. En fazla düşüş ise yüzde 4 ile Romanya'da, yüzde 0,8 ile Polonya’da, yüzde 0,7 ile de Lüksemburg ve Portekiz’de ölçüldü.

Ağustosta yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 9,4 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, yüzde 9,2 ile Malta'da ve yüzde 7,3 ile Lüksemburg’da artarken Romanya’da yüzde 3,8, Fransa’da yüzde 1,4 ve Finlandiya'da yüzde 1,2 geriledi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE Eylül'de aylık %2,71

Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE Eylül'de aylık %2,71

Yapay zeka tehdidi: ABD'de 100 milyon kişi işsiz kalabilir

Yapay zeka tehdidi: ABD'de 100 milyon kişi işsiz kalabilir

Bilim kadınları UNESCO ve L’oreal tarafından 23. kez ödüllendirildi

Bilim kadınları UNESCO ve L’oreal tarafından 23. kez ödüllendirildi

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (6 Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (6 Ekim 2025)

Avrupa'nın en değerli şirketi belli oldu: İlk 10'da kimler var?

Avrupa'nın en değerli şirketi belli oldu: İlk 10'da kimler var?

Dün hükümeti kurdu, bugün istifa etti: Avrupa borsaları dalgalandı

Dün hükümeti kurdu, bugün istifa etti: Avrupa borsaları dalgalandı

Yorum Yaz