Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon 0,1'e geriledi

Euro Bölgesi'nde nisan ayında yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 0,1'e indi.

29.05.2020 16:15:000
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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon 0,1'e geriledi

Euro Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yıllık enflasyon mayısta yüzde 0,1'e düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin mayıs ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde nisan ayında yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 0,1'e indi.

Euro Bölgesi'nde mayıs ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 3,3 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,3 ile hizmetler, yüzde 0,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 12 ile enerji izledi.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

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