Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3 oldu

Euro Bölgesi’nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3 seviyesinde tespit edildi.

31.08.2021 14:15:000
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Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi’nin ağustos ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi’nde temmuzda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi’nde ağustos ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 15,4 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri, yüzde 2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 1,1 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, ağustos ayında Almanya’da yüzde 3,4, Fransa’da yüzde 2,4, İspanya’da yüzde 3,3, İtalya’da yüzde 2,6, Hollanda’da yüzde 2,7 ve Belçika’da yüzde 4,7 olarak tahmin edildi.

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