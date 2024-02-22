Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon düştü

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında yıllık bazda yüzde 2,8 seviyesinde belirlendi.

22.02.2024 13:43:040
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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ocak ayı enflasyon verilerini yayımladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon ocakta yüzde 2,8'e indi. TÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,4 düştü.

Piyasa beklentileri, ocakta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,8, aylık yüzde eksi 0,4 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle uyumlu geldi. AB'de de aralıkta yüzde 3,4 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 3,1'e geriledi. AB'de TÜFE, ocakta aylık bazda ise yüzde 0,2 düştü.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,73 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 1,13 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,53 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 0,62 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon ocakta Romanya'da yüzde 7,3, Estonya'da yüzde 5, Hırvatistan'da yüzde 4,8, Polonya'da yüzde 4,5, Slovakya'da yüzde 4,4, Avusturya'da yüzde 4,3, Bulgaristan'da yüzde 4, Macaristan ve Malta'da yüzde 3,7, İspanya'da yüzde 3,5 ve İsveç'te yüzde 3,4 olarak belirlendi.

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