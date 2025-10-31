Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Ekim'de geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

31.10.2025 14:24:000
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,1 olarak belirlendi.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2,1'e indi. Enflasyon, ekimde aylık bazda ise yüzde 0,2 oldu.

Piyasa beklentisi de enflasyonun ekimde yıllık bazda yüzde 2,1 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde ekimde çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

Euro Bölgesi'nde ekimde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,4 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 1 ile enerji ürünleri izledi.

Enflasyon ekimde geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,3, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 1,3 ve İspanya'da yüzde 3,2 arttı.

