TSKB'den 2025'te 11,4 milyar lira net kar

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2025 yılında 11,4 milyar lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB, 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Konsolide olmayan finansal tablolara göre, Türkiye ekonomisine sağladığı uzun vadeli nakdi finansman desteği yaklaşık 2 milyar ABD doları seviyesine ulaşan TSKB'nin toplam aktif büyüklüğü yüzde 41 artışla 326,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Kurdan arındırılmış bazda yüzde 11,2 büyüyen TSKB'nin kredi portföyü de 235,9 milyar lira seviyesine ulaştı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) bağlantılı kredilerin toplam krediler içindeki oranı yüzde 92 olarak gerçekleşirken bu kredilerin yaklaşık yüzde 60'ını iklim ve çevre odaklı krediler oluşturdu.

Bankanın özkaynak karlılığı yüzde 29,3, sermaye yeterlilik oranı da yüzde 25,7 seviyesinde gerçekleşirken kümülatif net dönem karı 11,4 milyar lira oldu.

TSKB, 2025 yılı boyunca kaynak sağlama faaliyetleriyle toplamda 1,8 milyar dolar uluslararası finansman temin etti. Yılın ilk 9 ayında kalkınma finansmanı kurumları ile 4 kredi anlaşmasına imza atan banka, son çeyrekte Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kısmi garantisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı karşı garantisiyle 300 milyon avro, KfW Kalkınma Bankası ile de 250 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Söz konusu kaynaklarla, iklim direncinin gelişmesi, firmaların iklim risklerine karşı daha dirençli hale gelmesi, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi yatırımlarının finansmanı hedefleniyor.

- "2025'i güçlü bir performansla tamamladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, bankanın 75. yaşını kutladıkları 2025 yılını, Türkiye'nin çok yönlü kalkınma hedefleri ve sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda belirledikleri hedeflerle uyumlu, iştirakleriyle sinerji içinde ve sektörden ayrışan güçlü bir performansla tamamlamayı başardıklarını belirtti.

Uyar, yıl boyunca 2 milyar dolara yakın sağladıkları uzun vadeli kredilerle Türkiye'nin ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel dönüşümünü önceliklendiren, kalıcı değer yaratan projelere odaklandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2030'a kadar iklim ve çevre odaklı SKA bağlantılı 4 milyar dolar tutarında finansman hedefimizin yüzde 43'ünü gerçekleştirdik. Aynı zamanda depremden etkilenen bölgelerdeki firmaların desteklenmesi ve kapsayıcılık temalarıyla sosyal etki finansmanına da devam ettik. Son 3 yıldır kurdan arındırılmış bazda ortalama yaklaşık yüzde 10 seviyesinde kredi büyümesi elde eden bankamız, 2026'da da sürdürülebilir kalkınma stratejisi yönünde kararlı adımlar atmaya devam edecek."

Türkiye Yeşil Fonu'nun çalışmalarına da değinen Uyar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2024 yılında hayata geçirdiğimiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde Dünya Bankasından temin edilen kaynakla kurulan, Türkiye'de ve dünyada ilk olan, ana yatırımcısı olduğumuz emisyon salımı azaltım ve kapsayıcı dönüşüm odaklı girişim sermayesi Türkiye Yeşil Fonu'nun ilk yatırımını 2025 yılında gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadık. 2026 yılında yeni yatırımlara imza atmak üzere azimli bir şekilde proje değerlendirmelerine devam ediyoruz. Ayrıca danışmanlık ve yatırım bankacılığı hizmetimizle de müşterilerimizin dönüşüm yolculuklarına eşlik etmeyi, paydaşlarımıza yenilikçi çözümler sunmayı ve ülkemizin sürdürülebilir geleceği için çok yönlü değer yaratmayı sürdüreceğiz."