Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,2'ye çıktı

Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 2,2'ye çıktı.

18.08.2021 12:48:000
Paylaş Tweet Paylaş
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,2'ye çıktı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı yıllık enflasyon ve haziran ayı inşaat üretimine ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de haziranda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, temmuzda 2,5'e yükseldi.

Euro Bölgesi'nde ise haziranda yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,2'ye ulaştı.

Enflasyon, geçen yılın temmuz ayında AB'de yüzde 0,9, Euro Bölgesi'nde yüzde 0,4 olarak kaydedilmişti.

Enflasyon, temmuz ayında Almanya'da yüzde 3,1, İspanya'da yüzde 2,9, Fransa'da yüzde 1,5 ve İtalya'da yüzde 1 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi ise haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 1,7 düştü. İnşaat üretimi, 2020'nin haziran ayına göre ise yüzde 2,8 yükseldi.

AB'de inşaat üretimi, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 1,2 düşerken, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Üretim üssü olmak istiyoruz

Üretim üssü olmak istiyoruz

Radikal dönüşüm

Radikal dönüşüm

Sanayi gelişecek bizde güçleneceğiz

Sanayi gelişecek bizde güçleneceğiz

Yeni alım gücü etkisi

Yeni alım gücü etkisi

Yeni alanlara odaklandık

Yeni alanlara odaklandık

Paradigma değişiyor

Paradigma değişiyor

Yorum Yaz