Euro, dolar altın, borsa: Bu hafta en çok hangi yatırın aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,27, avro/TL yüzde 0,15 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 3,18 ve dolar/TL yüzde 0,46 değer kazandı.

27.09.2025 09:12:280
Paylaş Tweet Paylaş
Euro, dolar altın, borsa: Bu hafta en çok hangi yatırın aracı kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 11.133,23 puanı ve en yüksek 11.540,66 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,27 altında 11.151,20 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,18 artışla 5 bin 30 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,16 yükselişle 33 bin 951 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 8 bin 165 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,18 artarak 8 bin 425 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,46 artarak 41,5720 lira olurken, avro yüzde 0,15 düşerek 48,6230 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,74, emeklilik fonları yüzde 1,43 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar, yüzde 2,74 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Piyasalarda gün sonu: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (26 Eylül 2025)

Piyasalarda gün sonu: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (26 Eylül 2025)

ABD ekonomisi güçlü tüketici sinyali veriyor

ABD ekonomisi güçlü tüketici sinyali veriyor

Euro'nun dijitalleşme yolculuğu sürüyor

Euro'nun dijitalleşme yolculuğu sürüyor

Euro Bölgesi tüketicilerinin enflasyon ve işsizlik beklentileri yükselişte

Euro Bölgesi tüketicilerinin enflasyon ve işsizlik beklentileri yükselişte

"ABD'li şirketlerin Türkiye'de yatırım ve genişleme planları var"

"ABD'li şirketlerin Türkiye'de yatırım ve genişleme planları var"

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (26 Eylül 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (26 Eylül 2025)

Yorum Yaz