Euro rekor yeniledi

Yurt içi piyasalarda ise döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dolar/TL, bu sabah 7,66'yı; Euro 9 lirayı görerek tarihi zirvelerini yeniledi.

Yurt içi piyasalarda ise döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde tarihi zirvesini bu sabah 7,6690’a taşıdı. Euro/TL ise tarihi zirvesini yenileyerek 9 lira seviyesini test ediyor.

Saat 15:0 itibariyle dolar/TL 7,64, Euro/TL 8,98’den işlem görüyor.

Avrupa borsalarındaki satıcılı seyir ABD pay piyasalarında da risk algısını artırdı. Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Finansal Hizmetler Komitesi’nde, Korona virüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası’na (CARES) ilişkin bugün yapacağı sunumun metni yayımlandı.

Powell, ekonomik toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonominin gördüğü kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün bankanın tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu belirterek, hem istihdam hem de genel ekonomik faaliyetin salgın öncesindeki seviyelerinin oldukça altında kaldığını ve ekonominin önündeki yolun belirsiz olmaya devam ettiğini kaydetti.



