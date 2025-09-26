Euro'nun dijitalleşme yolculuğu sürüyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), dijital avronun potansiyel uygulamalarını araştırmak üzere gelecek yıl yeni deneyler yapılacağını bildirdi.

26.09.2025 15:06:030
Paylaş Tweet Paylaş
Euro'nun dijitalleşme yolculuğu sürüyor

ECB'den yapılan açıklamada, Bankanın, avronun dijital versiyonuna ilişkin projesini sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, gelecek yıl platform yoluyla esnaf, fintech şirketleri, girişimler, üniversiteler, bankalar ve diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarıyla birlikte dijital avronun potansiyelinin araştırılacağı ikinci bir deneme turu yapılacağı, daha fazla ayrıntının 2026'nın ilk yarısında verileceği ifade edildi.

ECB, dijital avro inovasyon platformunun ilk deneyinin bulgularını da paylaştı.

Yaklaşık 70 piyasa katılımcısıyla gerçekleştirilen deneyin, önceden belirlenmiş koşullar karşılandığında otomatik olarak yapılan koşullu ödemelerin yeni gelişmelere yol açabileceğini gösterdiği belirtildi.

Örneğin, internetten yapılan alışverişlerde, alıcı ürünün teslimatını onayladıktan sonra paranın satıcıya aktarılabileceği ve bunun da daha fazla tüketici koruması anlamına geldiği ifade edildi.

- Dijital avro, nakit avronun dijital uyarlaması olarak kullanılacak

ECB'nin önemli projelerinden biri olan dijital avro, Banka tarafından çıkarılacak ve halkın kullanımına açık bir merkez bankası dijital para birimi olacak. Dijital avro, nakit avronun dijital uyarlaması olarak kullanılacak.

Kripto varlıkların aksine dijital avronun arkasında ECB bulunacak ve nakit avroda olduğu gibi tutulan her dijital avro doğrudan ECB tarafından desteklenecek.

ECB, dijital avronun güvenilirliğini, değerini, istikrarını ve itibarını korurken nakit avro ile değiştirilebileceğini garanti edecek.

Dijital avro ile Avrupa çapında alternatif bir ödeme çözümü sunulacak. Kişi ve işletmeler mevcut seçeneklere ilave olarak dijital avroyla ödeme yapabilecek. Dijital avro, Avro Bölgesi'nde geniş çapta kabul gören, ucuz, güvenli ve resmi para birimi haline gelecek.

ECB, dijital avro ile Avrupa'yı, dijital ödemeler pazarına hakim olan ABD'li şirketlere (PayPal, Apple Pay, Mastercard ve Visa) daha az bağımlı hale getirmeyi de amaçlıyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD ekonomisi güçlü tüketici sinyali veriyor

ABD ekonomisi güçlü tüketici sinyali veriyor

Euro Bölgesi tüketicilerinin enflasyon ve işsizlik beklentileri yükselişte

Euro Bölgesi tüketicilerinin enflasyon ve işsizlik beklentileri yükselişte

"ABD'li şirketlerin Türkiye'de yatırım ve genişleme planları var"

"ABD'li şirketlerin Türkiye'de yatırım ve genişleme planları var"

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (26 Eylül 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (26 Eylül 2025)

Trump TikTok kararnamesini imzaladı: Yasak kalkıyor

Trump TikTok kararnamesini imzaladı: Yasak kalkıyor

Amazon, 2,5 milyar dolarlık tarihi bir tazminat ödeyecek

Amazon, 2,5 milyar dolarlık tarihi bir tazminat ödeyecek

Yorum Yaz