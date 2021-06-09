Ev-ofis çalışma düzeni kalıcı mı oluyor?

Pandeminin etkisinin 2021 içinde geçmesi ve iş dünyasının normal düzenine geri dönmesi bekleniyor ama iş dünyasından gelen bazı sinyaller hiç de öyle değil.

Covid-19 riskine karşı dünyadaki pek çok şirket, ofis çalışanlarını evden çalışmak üzere evlerine gönderdiler. İlk aşamada biraz sancılı bir geçiş olsa da dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, video konferans uygulamaları sayesinde dünya ev-ofis çalışma düzenine hızlıca alıştı.

Ancak şimdi, pandeminin etkisinin geçmesi beklenirken, dev şirketler çalışanlarını ofislere geri çağırmaya başladılar. Dünya devi Apple, Eylül ayı ile birlikte çalışanlarının ofise dönmeye hazır olmasını istedi. Diğer dev şirketler de benzer çağrılar yaptılar.

Fakat beklemedikleri bir tepki aldılar. Çoğu çalışan ev-ofis çalışma düzenin daha faydalı ve üretken bir düzen olduğunu savunarak ofislerde çalışmaya zorlanmaktan hoşnut olmayacaklarını açıkladılar. Hatta Apple’da yaşanan tartışmalar medyaya da yansıdı. Çalışanlar, yöneticilerin bu konudaki isteklerini hiçbir şekilde dikkate almadığını açıklayan mektuplar yayınlayarak, ofislerdeki yorucu düzene geri dönmek istemediklerini deklare ettiler.

Öyle görünüyor k, ev-ofis çalışma sisteminden geri dönüş artık çok kolay olmayacak ve bundan sonra çalışanlarına ev-ofis imkanı tanıyan şirketler daha kalifiye ve deneyimli çalışanları bünyelerine katmakta daha avantajlı olacaklar. Diğer bir deyişler artık “fiyakalı bir ofiste, prestijli bir konumda” çalışmaktan çok, evin huzurlu ortamında, esnek çalışma saatleriyle işini yapmak isteyenlerin sayısı hızla artacak.

Bu yeni düzen içinde diz üstü bilgisayarlara da yoğun ilgi yaşanması kaçınılmaz olacak. Belki yaşlıca babamıza ya da ev-ofis düzeninde çalışan eşimize Babalar günü hediyeleri için araştırmalar yaptığımız bu günlerde, hem babalarımıza dijital dünya ile daha sağlıklı iletişim kuracakları bir laptop bakarken, hem de kendimiz ya da çalışanlarımız için uygun laptoplar arayışına da girebiliriz. Dünyada krize dönüşen işlemci üretimini de denkleme kattığımızda, laptoplar artık yoğun talep nedeniyle bulunması daha zor cihazlar olacak gibi görünüyorlar, üstelik 1-2 seneye, mevcut cihazlarımız eskidiğinde, işlerimizi yeni bir laptop olmadan sürdürmek çok zor olacak. Özellikle iş dünyasını bekleyen yeni kriz bu.

Hediye olarak veya kendisi için laptop arayanlara tavsiyemiz, çok uzun yıllara dayanan deneyimleriyle çok başarılı laptoplar üreten HP’nin ve Toshiba’nın modellerini bir incelemek olabilir. HP Pavillion serisi laptoplar içinde ya da Toshiba laptop fiyatları içinde küçük bir araştırma yaparak, hem babalar günü hediyeni için, hem de işleriniz için uygun cihazları bulabilirsiniz.