Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Haziran kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, tavan kira artış oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %35,41 arttı, aylık %1,53 arttı TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Haziranda ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 45,8 artış gösterebilecek.

Haziran ayı kira artış oranı ne kadar?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Bu sınır kalktı ve Haziran ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TEFE TÜFE üzerinden kira zammı yapacak. Buna göre; Haziran ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde %45,80 olmasının ardından tavan zam yüzde %45,80 olarak belirlendi.

HAZİRAN AYI ÖRNEK TAVAN KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA



Kira Bedeli: 29 bin TL

Tavan Artış Oranı: Yüzde 45,80

Kira Artış Tutarı: 13 bin 282 TL

Aylık Yeni Kira: 42 bin 282 TL

















