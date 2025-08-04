Ev yaşam markasından İstanbul’a yeni mağaza yatırımı

1979 yılında Danimarka'daki ilk mağazasını açtığından bu yana İskandinav 'hygge' tarzında ev ve yaşam ürünlerinin yanı sıra yatak ve uyku ürünlerini de tüketicilerle buluşturan JYSK, Mayıs 2023’de girdiği Türkiye pazarındaki operasyonlarını genişletiyor. 48 ülkede 3.400’den fazla mağazası bulunan marka, Türkiye’deki 6’ncı mağazasını Vialand Alışveriş Merkezi içerisinde açtı.

“İskandinav Yaşam Tarzını Türkiye'nin Dört Bir Yanına Taşıyacağız”

JYSK Türkiye Ülke Direktörü Fatih Tezcan, “Uyku ve yaşam alanlarına değer katan, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerimizle her geçen gün daha fazla eve ulaşıyoruz. Online siparişe açtığımız illerle de hizmet ağımızı genişletirken, bu topraklarda böylesine sıcak bir karşılık bulmak, büyüme isteğimizi daha da pekiştiriyor. Sadece yeni mağazalarla fiziksel varlığımızı genişletmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda Ankara'dan Zonguldak'a kadar uzanan geniş hizmet ağımızla online sipariş keyfini şimdi tam 28 şehrin kapısına taşıyoruz. Yarattığımız istihdamla da ülke ekonomisine katkımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz fiziksel mağaza olarak sadece İstanbul'da kalmayıp Türkiye'nin farklı şehirlerindeki yaşam alanlarına dokunmak. Devam eden görüşmelerimiz arasında Aydın, Muğla, Kocaeli, Kuşadası, Edirne gibi çevre iller de yer alıyor. Hızlı bir ivmeyle başta çevre iller olmak üzere her şehirde olmayı hedefliyoruz. Büyüme hikayemizin Türkiye'deki yeni bölümlerini yazmak için sabırsızlanıyoruz. Evlere İskandinav dokunuşunu taşımaya, yaşam alanlarını daha konforlu ve estetik hale getirmeye devam edeceğiz” dedi.