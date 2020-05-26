Evde kalanlar yüzde 40 daha fazla çalışıyor

Saha satış yönetimi teknolojileri şirketi Ekmob’a göre evden çalışmak daha verimli hale geldi. Evden çalışanlar daha önce ulaşamadığı kişileri de arayarak artık yüzde 40 daha fazla çalışıyor.

Türkiye’nin önde gelen saha satış yönetimi uygulaması Ekmob’a göre Koronavirüs salgınında sahaya çıkamayanlar yüzde 40 daha fazla çalışmaya başladı. Dünyayı derinden etkilemeye devam eden Kovid-19 (Koronavirüs) salgını, çalışanların büyük bölümünü evden çalışmak zorunda bırakmıştı. Ekmob’a göre evden çalışmak daha verimli hale gelmeye başladı. Evden çalışanlar daha önce ulaşamadığı kişileri de arayarak artık yüzde 40 daha fazla çalışıyor. Sahaya çıkamayan çalışanlar 90’lardaki gibi tele satışa geri döndü.

Ekmob Kurucusu ve CEO’su Sunay Şener, evden çalışmanın getirdiği değişikliği şöyle anlattı:

Yüzde 40 daha verimli

Evden çalışanlar daha önce sahada dokunamadıkları müşterilere telefonla ulaşmaya başladı. Yüzde 40 daha fazla çalışan satış personeli evden çalışmanın daha verimli olduğunu düşünüyor.

Farklı senaryolar hazırladılar

Kurumlar, Koronavirus özelinde müşterileri için en kötü olasılıklar da dahil olmak üzere farklı senaryolar içeren kriz iletişim planlarını hazırlamaya başladı.

Dijital dönüşüm fırsatı

Kurumlar dijital dönüşüm ve teknoloji yatırımlarına hız vermeye başladı. Bu doğrultuda satış ekipleri müşterilerine özel webinar yöntemini kullanarak online iletişim metotları deniyor.

Tele satış çağına dönüş

90’larda popüler olan telefonla satış kanalı yeniden yükselişe geçti. Herkes görüntülü konuşma yapamasa da telefonla iletişim ve satış oranları yükseliyor. Ekmob, tele satış konusunda şirketlere önerilerini şöyle sıralıyor:

- Günlük bir hedef belirleyin ve o sayıya ulaşmaya çalışın.

- Arama sırasında görüşme yapılan kişiye çözüm sunun.

- Hayır cevabına hazırlıklı olun. Mutlaka itirazları olacaktır.

- Tele satış sırasında doğru iletişim kurun, müşteriye psikiyatrist gibi yaklaşın.

- Satış ekibine hitabet, diksiyon ve stres eğitimleri verin.

- Müşterileri aramaya başladığınız andan itibaren kendinizi de motive edin.

- Telefonda satışta rahat konuşulmalı. Doğal bir konuşma karşıdaki kişiyi de etkiler.

- Aramaların raporlanması performans takibini kolaylaştıracaktır.