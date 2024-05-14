Evyap'dan yeni marka: Pet Love

Türkiye’nin lider kişisel bakım ve temizlik şirketlerinden Evyap, bakım ve temizlik sektörüne Duru, Arko, Activex, Emotion, Blade, Evy Baby, Baby One gibi güçlü markalar kazandırdıktan sonra şimdi yeni bir kategoriye imza attı.

Evyap Ar-Ge merkezinde patili dostlarımız için geliştirilen Pet Love Evcil Hayvan Bakım Serisi raflarda yerini aldı. Pet Love Evcil Hayvan Bakım Ailesi paraben, silikon ve alkol içermeyen, yüzde yüz doğal argan yağlı ve pH dengeli cilt dostu vegan formülü ile patili dostlarımızın tam ihtiyaç duyduğu bakımı sağlıyor.

Türkiye’nin lider kişisel bakım ve temizlik şirketi Evyap, sabunla başladığı hikayesine yepyeni bir kategori daha ekledi. Duru, Arko, Activex, Emotion, Blade, Evy Baby, Baby One gibi alanında güçlü markaları bulunduran Evyap, evcil hayvan bakım alanına, Pet Love markası ile dahil oldu. Pet Love Evcil Hayvan Bakım Ailesi, yüzde 100 doğal içeriğiyle dikkat çeken bir hijyen serisinden oluşuyor. Marka, kedi ve köpekler için durulanan şampuan ve durulanmayan köpük şampuanı, tüy bakım spreyi ve yağı, temizleme mendili, köpek eğitim pedi ve kedi kumundan oluşan geniş ürün portföyü ile evcil hayvanların ihtiyaçlarına uçtan uca çözüm üreterek tamamlanmış bir hijyen-bakım deneyimi sağlamayı hedefliyor.

Yenilikçilik Evyap’ın DNA’sında var

97 yıldır yenilikçiliği elden bırakmadan insanların kişisel bakım ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandıklarını kaydeden Evyap İcra Kurulu Üyesi ve Hijyen Kategorisi Lideri Ömer Evyap, bu tecrübeyi şimdi patili dostlarımız için de kullanacaklarını vurguladı. “Yenilikçilik Evyap’ın DNA’sında var” diyen Evyap, şöyle devam etti:

“Evyap’ın yolculuğu kişisel temizliğin temeli olan sabun ile başladı. Zaman içinde sıvı sabundan şampuana, tıraş ürünlerinden, diş macununa, bebek hijyen ürünlerinden deodoranta kadar kişisel bakım ve temizlik kategorisinin tamamını kapsayacak bir yelpazede üretim yapar hale geldi. Bugün üç ülkede üretim tesisleri olan ve 100 ülkeye ihracat yapan Evyap, lider markalarıyla 7’den 70’e herkesin vazgeçilmezi konumunda. Bu bilgi birikimi ile, her geçen gün büyüyen evcil hayvan kategorisinde de farklılaşan tüketici ihtiyaçlarına karşılık vermek istiyoruz. Hedefimiz, «evcil hayvan bakım» kategorisinin lideri olmak” şeklinde konuştu.

Türkiye’de hanelerin yüzde 7’i köpek, yüzde 15’i kedi sahibi

Türkiye’de 20 milyondan fazla evcil hayvanın yaşadığına işaret eden Ömer Evyap, bu sayının yaklaşık yüzde 40’ının kedi ve köpeklerden oluştuğunu söyledi. Evyap, Türkiye ve dünyadaki evcil hayvan popülasyonu hakkında şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de tüm hanelerin yüzde 7’sinde köpek, yüzde 15’inde ise kedi bulunuyor. Son 5 yılda Türkiye’deki hanelerde kedi ve köpek sayısı ciddi artış gösterdi; yaklaşık 5,4 milyon kedi, 2,4 milyon da köpek ile evlerimizi paylaşıyoruz. Avrupa’nın tamamında ise 127 milyon evcil kedi 104 milyon evcil köpek yaşıyor. Kedi ve köpekler toplam evcil hayvanların yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Doğu Avrupa’da en çok kedi ve köpek popülasyonu Rusya’da bulunuyor. Bunu Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa takip ediyor. Ülkemizde evcil hayvan bakım ürünleri pazarı ise, 2018’den bu yana değer cinsinden yaklaşık 10 kat kadar büyük bir oranda artmış görünüyor. Sokak hayvanları, hayvan hakları gibi konulardaki bilinçlenme ve pandeminin etkisiyle hem evlerde beslenen hayvan sayısı artmaya başladı hem de insanlar evcil hayvanlarını ailenin bir ferdi olarak görmeye başladılar. Dolayısıyla hem Türkiye’de hem de çevremizdeki ülkelerde hayvan hijyen bakım ürünlerine duyulan ihtiyaç büyük. Biz de yaklaşık 100 yıllık tecrübemizle bu ihtiyaca cevap vermek için yola çıktık.”

Evcil hayvanların ihtiyaç duyduğu bakımın insanlardan farklı olduğunun altını çizen Evyap Hijyen Kategorisi Pazarlama Direktörü Fatma Yeşim Tütüncü ise kendi bakım ürünlerimizi onlarla paylaşmamamız ve patili dostlarımız için kullandığımız ürünlere dikkat etmemiz gerektiğini vurguladı. “Patili dostlarınızla sevginizi paylaşın ama bakım ürünlerini onlara özel seçin” diyen Tütüncü, şöyle devam etti:

'Yeni Pet Love Evcil Hayvan Bakım Ailesi’ni; yüzde 100 doğal argan yağı içeren, pH dengeli, cilt dostu vegan formülü ile hayvanların cildi ve tüyleri için özel olarak Ar-Ge departmanımız ile birlikte geliştirdik. Paraben, silikon ve alkol içermeyen temiz içerikleri sayesinde mutlu bakım anlarında tüketicilerimizin yanındayız. Pet Love başta e-ticaret platformlarında olmak üzere; zincir mağazalarda, pet shoplarda yerini aldı. Orta vadede hedefimiz, kategoride derinleşerek Pet Love ve farklı markalarımız ile ürünlerini potansiyeli yüksek pazarlara etkin ihracat kabiliyetimiz ile ulaştırmak olacak.”

Hedefimiz kategorinin ana oyuncusu olmak

Pet Love serisi ile evcil hayvan bakım kategorisinin ana oyuncusu olmayı hedeflediklerini kaydeden Tütüncü, bu yeni kategori ile Türkiye’de farkındalık oluşturmak istediklerini de dile getirdi. Pet Love olarak kısa vadede evcil hayvan bakım serisini genişleterek veterinerle iş birliği yapmayı planladıklarını aktaran Tütüncü, tüketicilere düzenli olarak hayvan bakımıyla ilgili doğru bilgileri paylaşacaklarını da belirtti. Türkiye’de yaklaşık 300 bin sokak hayvanının olduğunun tahmin edildiğini kaydeden Tütüncü, “Sokak hayvanlarımızı destekleyen, sosyal yardım kuruluşları ile yakın iş birliği yapacağımız projeler üzerinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.