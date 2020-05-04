Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, bu yıl ilk kez sanal ortamda düzenlenecek ‘EY Dünya Yılın Girişimcisi’ yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

Uluslararası denetim ve danışmanlık firması EY (Ernst & Young) tarafından 30 yılı aşkın süredir düzenlenen ve girişimcilik konusunda dünyanın en prestijli iş dünyası ödül programı olarak kabul edilen ‘EY Entrepreneur Of The Year - EY Yılın Girişimcisi’ programının dünya finalinde ülkemizi temsil edecek isim belli oldu.

Türkiye’de “Yılın Girişimcisi” seçilen BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, 4 Haziran 2020 tarihinde COVID-19 pandemisi dolayısıyla sanal ortamda gerçekleşecek ‘EY Dünya Yılın Girişimcisi’ yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

Dünya genelinde 145 şehirde düzenlenen ödül programına 60’tan fazla ülkeden girişimci katılıyor. Ödül programının sonucunda seçilen dünya birincisi https://www.ey.com/en_gl/weoy adresinden duyurulacak.