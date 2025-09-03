Eylül 2025 kira artış oranı ne kadar oldu? Eylül ayı kira artışı hesaplama

Ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği Eylül ayı tavan kira artış oranı bugün TÜİK tarafından enflasyon oranlarının açıklanması ile belli oldu. İşte TÜFE Eylül ayı kira artışı hesaplama örneği

3.09.2025 10:18:400
Paylaş Tweet Paylaş
Eylül 2025 kira artış oranı ne kadar oldu? Eylül ayı kira artışı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı enflasyon verileri bugün açıklandı.

Kira artışı nasıl hesaplanır?

Eylül ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, Temmuz ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.

Eylül 2025 tavan kira artışı hesaplama örneği

Eylül ayı için kira artış tavan oranı yüzde 39,62 olarak gerçekleşti. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Eylül ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Eylül ayı kira artış tavanı yüzde 39,62 olarak gerçekleşti.

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: %41,13

Kira Artış Tutarı:  4 bin 013  TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 14 bin 013 TL

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadardı?

Ağustos ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde %41,13 olmasının ardından tavan zam yüzde %41,13 olarak belirlenmişti.



 

 .

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Morgan Stanley Fed'den bu ay faiz indirimi bekliyor

Morgan Stanley Fed'den bu ay faiz indirimi bekliyor

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

TCMB'den dijital Türk lirası projesi ekosistemine katılım çağrısı

TCMB'den dijital Türk lirası projesi ekosistemine katılım çağrısı

Zam şampiyonu hava yolu taşımacılığı, en çok patates ucuzladı

Zam şampiyonu hava yolu taşımacılığı, en çok patates ucuzladı

Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı ortaya çıktı

Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı ortaya çıktı

Yorum Yaz