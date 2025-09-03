Eylül 2025 kira artış oranı ne kadar oldu? Eylül ayı kira artışı hesaplama

Ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği Eylül ayı tavan kira artış oranı bugün TÜİK tarafından enflasyon oranlarının açıklanması ile belli oldu. İşte TÜFE Eylül ayı kira artışı hesaplama örneği
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı enflasyon verileri bugün açıklandı.
Kira artışı nasıl hesaplanır?
Eylül ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, Temmuz ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.
Eylül 2025 tavan kira artışı hesaplama örneği
Eylül ayı için kira artış tavan oranı yüzde 39,62 olarak gerçekleşti. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Eylül ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Eylül ayı kira artış tavanı yüzde 39,62 olarak gerçekleşti.
Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2025
Girdiğiniz Artış Oranı: %41,13
Kira Artış Tutarı: 4 bin 013 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 14 bin 013 TL
Ağustos ayı kira artış oranı ne kadardı?
Ağustos ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde %41,13 olmasının ardından tavan zam yüzde %41,13 olarak belirlenmişti.
.