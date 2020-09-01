Eylül ayı borçlanma programı belli oldu

Eylül ayında toplam 25,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 10 milyar TL’lik iç borçlanma programlayan Hazine, 4 tahvil ihracı ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Hazine, Eylül, Ekim ve kasım aylarında toplam 98,4 milyar TL iç borç servisine karşılık, 47, milyar TL'lik iç borçlanma yapmayı planlıyor.

Hazine'nin Eylül ayı 2019 İç Borçlanma Stratejisi'ne göre, Eylül ayında toplam 25,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL’lik iç borçlanma, Ekim ayında toplam 43,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar TL’lik iç borçlanma ve Kasım ayında toplam 28,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 15 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanıyor.

Eylülde 4 ihale var, bir kira sertifikası doğrudan satılacak

Hazine, Eylül'de 4 tahvil ihalesi yapacak, bir kira sertifikasını doğrudan satacak. Hazine ve Maliye Bakanlığının 3 aylık programına göre, Ekim'de 5, Kasım'da 5 ihale planlanıyor.

Hazine, 14 Eylül Pazartesi günü 5 Mayıs 2027 itfalı, 7 yıl (2.422 Gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvili yeniden satacak.

15 Eylül Salı günü 4 Mayıs 2022 itfalı, 2 yıl (595 Gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ile 17 Temmuz 2024 itfalı, 4 yıl (1.400 Gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli tahvil yeniden piyasaya sunulacak.

22 Eylül'de bir ihale, bir kira sertifikası ihracı

Hazine, 22 Eylül Salı günü 11 Şubat 2026 itfalı, 5 yıl (1.967 Gün) vadeli, sabit kuponlu tahvilin satışını yapacak. Yeniden ihraç edilecek tahvil 6 ayda bir kupon ödemeli olacak. Hazine aynı gün 17.09.25 itfa tarihli TÜFE'ye Endeksli Kira Sertifikasını doğrudan satacak.