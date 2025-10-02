Eylül ayı ihracat rakamları belli oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatımız, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaşmıştır." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen ay ihracatın yıllık bazda yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaştığını belirterek, "Bu yıl sonu için belirlenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracatı hedefimize eylül itibarıyla ulaştık." dedi.

Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında, eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail'in barbarca saldırısına uğramasını kınadığını söyleyen Bolat, "Gazze'de vahşi bir katliam ve soykırım örneği sergileyen İsrail'in, bundan önceki yardım filolarında da yaptığı gibi kahraman ve cesur insanların Gazze'ye insani yardım götürmesini engelleme çabası beyhudedir." ifadesini kullandı.

Bolat, Türkiye'nin, halkı ve devletiyle İsrail'in karşısında dimdik durduğuna işaret ederek, "Dünyada İsrail karşısında en büyük çabaları sarf eden ülke Türkiye oldu. Türkiye, 1,5 yıldan bu yana da İsrail ile hiçbir şekilde ihracat, ithalat, transit ticaret dahil dış ticaret yapmamaktadır. Gümrüklerimiz İsrail'e kapalıdır ve dış ticaret işlemi sıfırdır. Bu, Ticaret Bakanlığı'mızın, gümrüklerimizin, Türkiye İhracatçılar Meclisinin ve TÜİK'in verilerinde de net şekilde ortaya konmaktadır. Bunun yanında başka ülkeler de daha sonra Türkiye'yi takip etmeye ve İsrail'in suçluluğu karşısında Filistin'in yanında yer almaya başlamışlardır. Ayrıca, ulaştırma alanında da İsrail bayraklı gemiler, Türk limanlarına dahi yanaştırılmamaktadır." diye konuştu.

"İhracatta en yüksek eylül ayı rakamına ulaştık"

Bu yılın 9 ayının 7'sinde mal ihracatında aylık artış elde edildiğini ve yılın başından bu yana net mal ihracatında 8 milyar dolar artış sağlandığını bildiren Bolat, şöyle devam etti:

"Ocak-eylül döneminde hizmetler ihracatımızda da net 3,2 milyar dolarlık artışımız var. Eylül sonu itibarıyla son 12 ayda, yıllıklandırılmış hizmetler ihracatımız 120 milyar 400 milyon dolara ulaştı. Bu yıl sonu için belirlenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracatı hedefimize eylül itibarıyla ulaştık. İhracatımız, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaştı."

Bolat, şubat ayında takvimsel etkiler, ağustosta da Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden olan otomotiv sektöründeki fabrikaların 3 hafta bakıma girmesi nedeniyle ihracatta küçük bir azalma yaşandığını söyledi.

İhracatın eylül ayı itibarıyla yeniden artmaya başladığına dikkati çeken Bolat, ocak-eylül döneminde ihracatın yüzde 4,1 artışla 200 milyar 600 milyon dolara ulaştığını, geçen yılın aynı dönemine göre net 8 milyar dolar ihracat artışı sağlandığını belirtti.

Bolat, kalan 3 ayda da bu tempoyu devam ettirerek hedeflere ulaşmak istediklerini dile getirerek şöyle dedi:

"Son 28 ayın 20'sinde mal ihracatımız artış kaydetti. Son 28 ayın 16'sında aylık mal ihracatımız rekor kırdı. Eylül ayında bu rekorların sonuncusu oldu. Yıllıklandırılmış mal ihracatımızda da rekor kırdık. En son temmuzda ihracat, 24 milyar 900 milyon dolarla aylık, 269,4 milyar dolarla da yıllıklandırılmış olarak rekor kırmıştı. Bugün 269 milyar 750 milyon dolarla son 12 aylık yıllıklandırılmış rekor rakama ulaştık."

"Son 28 ayın 16'sında aylık dış ticaret açığını azalttık"

Bolat, eylülde ithalatın ise yüzde 8,8 artışla 29,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, 30 milyar doların altındaki ithalat rakamlarını iyi olarak kabul ettiklerini söyledi.

İthalatta geçen yılın eylül ayına göre 2,4 milyar dolar artış olmasının sebebinin, özellikle altın ithalatı olduğunu ifade eden Bolat, eylül ayı boyunca dünya piyasalarında ons altın fiyatında çok büyük artışlar olduğuna dikkati çekti.

Bolat, bu yılın 9 ayı itibarıyla hem altın hem de binek otomobil ithalatındaki artışlar nedeniyle ithalatta kısmi artış olduğunu, eylül ayında dış ticaret açığının 6,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Bolat, ocak-eylül döneminde dış ticaret açığının 67 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"12'nci ay itibarıyla dış ticaret açığımızın 89 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Geçen yılın tamamı da 82,2 milyar dolardı. İhracatın ithalatı karşılama oranı eylül ayında yüzde 76,7 oldu, geçen yıl bu oran yüzde 81'di. Bu ay elde ettiğimiz oran gayet iyi. Çünkü 60'ları, 65'leri bundan 2-3 sene önce yoğun dış ticaret, ithalat akımı olduğunda görmüştük. Son 28 ayın 16'sında aylık dış ticaret açığını azalttık."

Ocak-eylül dönemi itibarıyla ve yıllıklandırılmış olarak dış ticaret cephesinde istikrarlı bir durum olduğunu belirten Bolat, dünyadaki yoğun rekabet şartları ve batılı ülkelerdeki ekonomik durgunluğa rağmen Türkiye ihracatçılarının, azimle, şevkle ve Bakanlığın destekleriyle ihracat başarısı göstermeye devam ettiğini söyledi.

Bolat, 2024 sonunda hizmetler ihracatında 117 milyar dolara ulaşıldığını, 2025 hedefinin 121 milyar dolar olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın eylül ayı tahminlerine göre hizmetler ihracatımız 120 milyar 400 milyon dolara yıllıklandırılmış olarak ulaştı. Bu da yüzde 6'lık artış anlamına geliyor. Bakanlığımızın tahminlerine göre eylül sonu itibarıyla yıllıklandırılmış cari işlemler açığımız 20 milyar dolar civarında bulunmaktadır. Bu da milli gelirin içinde yüzde 1,3 civarında bir paya tekabül ediyor. Merkez Bankasının temmuz ayı ödemeler dengesi verilerine göre de yüzde 1,3'lük cari işlemler açığının milli gelir içindeki payı, son derece başarılı bir performanstır. 390 milyar doları, Sayın Cumhurbaşkanı'mız bize senenin başında hedef belirlemişti, mal ve hizmetler ihracat toplamı için. Biz ihracatçılar ailesi olarak, şu anda 389 milyar dolara zaten ulaşmış durumdayız eylül ayı itibarıyla. Kalan ekim, kasım, aralık aylarında da ihracatımızın canlı şekilde artış trendini koruyacağına inanıyoruz."