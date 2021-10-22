Facebook temsilcisi TBMM’ye çağrıldı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu yeni yasama döneminin 4 Kasım’daki ikinci toplantısına Facebook’un Türkiye temsilcisini çağırdı.

22.10.2021 10:28:000
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Facebook temsilcisi TBMM’ye çağrıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu yeni yasama döneminde çalışmalarına başladı. İlk toplantıda önümüzdeki döneme ilişkin çalışma takvimi ele alındı. Yeni yasama döneminin ikinci toplantısını 4 Kasım'da gerçekleştirecek olan komisyon, Facebook'un Türkiye temsilcisini dinleyecek. Sözcü'deki habere göre, Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Facebook'un 4 Ekim'deki çöküşüne ve çökme sürecinde kişisel verilerin önemine dikkat çekti. 

Yayman “Özellikle o tarihte yaşanan WhatsApp, Instagram ve Facebook platformlarında ortaya çıkan bağlantı sorunları gerçekten bizim üzerinde durmamız gereken bir soruna işaret etti” dedi.

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