Facebook ve Doğruluk Payı'ndan işbirliği

Türkiye’nin ilk doğruluk kontrolü girişimi ve Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı İlkeler Kılavuzu’nun imzacılarından biri olan Doğruluk Payı, Facebook’ta asılsız olma olasılığı bulunan haberleri metodolojisini uygulayarak doğruluklarına göre kategorize edecek. Doğruluk Payı, reklamlar dahil olmak üzere makale, fotoğraf veya video içeren herkese açık, haber değeri taşıyan tüm Facebook ve Instagram gönderilerini gözden geçirebilecek ve değerlendirebilecek. Bugüne kadar ürettiği 1.600'e yakın içerik ile Türkiye'de yanlış bilginin yayılmasını önlemede öncü rol oynayan Doğruluk Payı, bu yeni işbirliği ile mücadelesini yeni bir alana genişletiyor.

Doğruluk Payı ile yaptıkları işbirliği ile ilgili konuşan Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür, şöyle dedi:

“İnsanların Facebook’ta doğru bilgi görmek istediğini biliyoruz. Biz de, topluluğumuz için zararlı olduğuna inandığımız asılsız bilgilerin platformlarımızda yayılmasını önlemeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda, sahte hesapları kaldırmak, haber okuryazarlığını teşvik etmek ve spam gönderen kişilerin finansal motivasyonlarını kaldırmak gibi birçok önemli adım atıyoruz. Platformlarımızdaki asılsız haberlerin tespit edilmesi ve incelenmesine odaklanan ve 2018 yılında Türkiye’de de başlattığımız üçüncü taraf haber doğrulama programımız da, bu alanda yaptığımız önemli çalışmalardan biri. İnanıyorum ki, Doğruluk Payı ile yaptığımız bu iş birliği ile Türkiye’deki topluluğumuzu en doğru şekilde bilgilendirmek ve onları zararlı ve yanlış bilgilerden korumak doğrultusunda önemli bir adım atmış olacağız. Önümüzdeki süreçte de asılsız haberlerle mücadele konusundaki çalışmalarımızı her düzeyde sürdürmeye devam edeceğiz.”

Doğruluk Payı Direktörü Batuhan Ersun ise işbirliği hakkındaki görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

“Doğruluk Payı olarak 2014 yılından bu yana aralıksız olarak sürdürdüğümüz ve her sene yeni içerik türleri ile üzerine koyarak büyüttüğümüz doğruluk kontrolü işini bundan böyle Facebook ile bir işbirliği halinde de yapacak olmak bize ayrı bir motivasyon sağlıyor. Doğru olmayan iddialar, bilgiler, haberler ile yıllardır süren bir mücadele içindeyken bu zorlu mücadelenin dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformunda da sürdürülmesi bizim açımızdan çok önemliydi. Yanlış bilginin çok kolay şekilde yayılabildiği sosyal medyada bu tip birlikteliklerin ne kadar faydalı sonuçlar verdiğini yıllardır gözlüyoruz. Facebook ile başladığımız bu işbirliğinin oldukça verimli ve uzun soluklu olmasını umuyoruz.”

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