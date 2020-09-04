Facebook'tan dikkat çeken "ABD seçimleri" kararı

Sosyal medya devlerinden Facebook, 3 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine bir hafta kala siyasi reklamları donduracağını açıkladı.

4.09.2020 09:49:000
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Facebook'tan dikkat çeken "ABD seçimleri" kararı

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, seçimlere müdahale önlemleri kapsamında aldıkları kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Ülkenin böylesine bölündüğü ve seçim sonuçlarının günler hatta haftalar sonra sonuçlanabileceği bir ortamda sivil itaatsizlik riskinin artmasından endişe duyduğunu belirten Zuckerberg, ''Bu seçim her zamanki gibi bir seçim olmayacak ve bu yüzden herkesin demokrasimizi koruma sorumluluğu var.'' ifadesini kullandı.

Seçimlere 7 gün kala adayların yeni iddialara yanıt verecek yeteri kadar zamanları olmaması ihtimaline karşı Facebook'ta siyasi reklamlara izin verilmeyeceğini vurgulayan Zuckerberg, seçim sonuçları açıklanmadan önce zafer ilan eden adayların paylaşımlarına ise uyarı etiketi ekleyeceklerini kaydetti.

Zuckerberg, ayrıca oy kullanmaya gidenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapacağını iddia eden paylaşımların Facebook'tan kaldırılacağını ifade etti.

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