Faciadan nasıl kurtuldu? Ünlü iş insanı 40 yıllık tesadüfü anlattı...

Yatırımcı, girişimci, maceraperest Richard Branson, Virgin Group'un kurucusu. Ünlü iş insanı Capital Dergisi'nin temmuz sayısında yazdığı yazıda ilginç bir tesadüfü anlatıyor. Branson, yıllar önce kendisini kurtaran kişiyle bakın şimdi nasıl karşılaşmış... Yazıdaki bölüm şöyle:

4.08.2025 15:53:150
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Faciadan nasıl kurtuldu? Ünlü iş insanı 40 yıllık tesadüfü anlattı...

KAPTAN JUSTIN LAWES İLE 40 YIL SONRA YENİDEN BULUŞMAK

Haftanın en sevdiğim anlarından biri, Virgin Voyages’in Valiant Lady gemisinin evimin önünden geçerek Britanya Virjin Adaları’ndaki Tortola’ya doğru yol alırken ona el sallamak. Fırsat bulduğumda, gemideki denizcilerle tanışmak ve onları BVI’da karşılamak da ayrı bir keyif. Geçtiğimiz hafta Valiant Lady’nin kaptanıyla tanışma fırsatını da yakaladım.

DUYDUĞUMDA İNANAMADIM

Meğer tam 40 yıl önce yollarımız kesişmiş. Şans bu ya, Kaptan Justin Lawes, 1984 yılında Atlantik’i ilk kez geçmeye çalışırken batan teknemden beni kurtaran, muz taşıyan teknenin mürettebatındaymış. Duyduğumda inanamadım.

O hikaye, Virgin Atlantic’i kurduğumuz dönemde başladı. Henüz elimizde yalnızca bir uçak vardı ve pazarlama bütçemiz yoktu. Havacılık sektörünü dönüştürme hayalleri kuruyorduk ama karşımızda British Airways gibi dev rakipler vardı. İsmini duyurmak için fark yaratacak bir şeye ihtiyaç duyuyorduk. Bunun üzerine Atlantik Okyanusu’nu en hızlı geçme dünya rekorunu kırmaya karar verdik.

FACİADAN KURTULDUK

Virgin Atlantic Challenger adını verdiğimiz tekneyi inşa ettik. Üzerine Virgin logosunu yerleştirdik ve yola koyulduk. Macera çok iyi başlamıştı ama yolculuğun üçüncü gününde teknemiz, İngiltere’ye yalnızca 200 mil kala parçalanıp battı. Neyse ki Jamaika’ya dönmekte olan bir muz taşıma gemisi, yardım çağrımızı aldı ve bizi kurtardı. O gemideki 9 kişilik mürettebat sayesinde faciadan kurtulduk. Mürettebattan biri de o dönem genç bir aşçı yamağı olan Justin Lawes’tı.

BİR AŞÇI YAMAĞINDAN BÜYÜK YOLCU GEMİSİ KAPTANLIĞINA...

Yıllar geçti ve bugün Valiant Lady’yi Britanya Virjin Adaları’nda karşılıyoruz. Ve geminin kaptan köşkünde kim var dersiniz? Kaptan Justin Lawes! Bir aşçı yamağından büyük bir yolcu gemisinin kaptanlığına uzanan bu yolculuğu görmek gerçekten inanılmaz. Hem de sıradan bir gemi değil bir Virgin Voyages gemisi. Justin, tam anlamıyla Virgin ruhunu yansıtıyor ve bunca yıl sonra yollarımızın yeniden kesişmesine çok sevindim.

İKİNCİ DENEMEDE DÜNYA REKORU KIRDIK

Batan teknemiz 1984’te Virgin logosu ile birlikte tüm gazetelerin manşetlerine çıktı. Ertesi yıl ikinci denememizde dünya rekorunu başarıyla kırdık. Bu her zaman en sevdiğim hikayelerden biri olmuştur. Şimdi Kaptan Justin’in de bu hikayenin bir parçası olması, anlatmayı daha da keyifli hale getiriyor.

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