Türkiye piyasaları ve Türk Lirası'nı değeri açısından büyük önem arz eden Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanıyor.

Saat 14:00'te gelecek olan karar öncesinde, sabah saatleri itibarıyla dolar/TL 7,82 seviyelerinden değerleniyor. Euro/TL ise 9,27'nin hemen üzerinde seyrediyor.

Merkez Bankası'nın bugünkü kararında faiz artışı bekleyenlerin sayısı bir hayli yüksek. Bu beklentiler paralelinde döviz kurlarında düşüşler yaşandı.

PİYASALARDA FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ ÇOK GÜÇLÜ

Bugün faiz kararı öncesinde yapılan anketlerde Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmesi ve faizi yüzde 12 düzeyine çekmesi bekleniyor.

Reuters anketinde de katılımcı 17 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 10.25'ten yüzde 12'ye arttıracağı yönünde olurken artış tahminleri 100 ila 300 baz puan arasında değişiyor.

24 Eylül'deki son PPK toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ VE PARA BANKA VERİLERİ DE İZLENECEK

Günün bir diğer önemli verisi de Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları olacak. Tüketici güven endeksi eylül ayında 3,2 artışla 82 puana çıkmıştı.