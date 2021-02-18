Faizi 3. kez sabit bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 17'de tuttu.

Karar metninde yüksek kredi büyümesinin birikimli etkisiyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiği belirtildi. Buna karşın son dönemde finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte kredi büyümesinin yavaşladığına dikkat çekildi.

İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ettiği ifade edildi.

Bunun yanında uluslararası emtia fiyatlarında süregelen artış eğilimi ve bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamalarının, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini koruduğu vurgulandı.

'Uzun müddet sıkı duruş' ifadesi yerini korudu

Enflasyona ilişkin değerlendirmeleri sonrasında TCMB 2021 yılsonu tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceği ifadesini yineledi.

Bunun yanında ilave parasal sıkılaşma vurgusu da yapıldı. Metinde konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı: "Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergeler, yayılım endeksleri, talep ve maliyet unsurları ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflerle uyumu yakından izlenmektedir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır."

Enflasyonda yüzde 5 hedefine vurgu yapıldı

Metinde Ağbal'ın daha önceki konuşmalarında yer alan yüzde 5'lik enflasyon hedefine de yer verildi. Metinde bu konuda, "Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir. Sıkı para politikası duruşunun bu şekilde sürdürülmesinin fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, Döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Enflasyon beklenti üzerinde seyrederken, TL ralli yaptı

Bir önceki toplantıdan bu yana Türk varlıklarında pozitif bir ivme yakalanırken, son enflasyon verisi yine ekonomist beklentilerini aşmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Ocak'ta tüketici fiyatları yıllık yüzde 14,97 artışla, Kasım ve Aralık'ın ardından yine beklenti üzerinde geldi. Tüketici fiyatlarında Ocak'ta aylık artış ise yüzde 1,68 olarak kaydedildi. Ocak ayı üretici fiyatlarındaki yükseliş ivmesinin de devam ettiğini gösterdi. Buna göre üretici fiyat endeksi Ocak'ta yıllık yüzde 26,16 artış kaydetti. Aylık olarak bakıldığında artış oranı ise yüzde 2,66 oldu.

Bir önceki toplantı tarihinde 7,40 seviyelerinde olan Dolar/TL kuru Şubat toplantısınını yapılacağı günün ilk işlemlerinde 6,97 seviyesini gördü. Kurda bu süreçte 6,90 seviyesinin altı test edildi. Böylelikle bir önceki toplantıdan bu yana dolar/TL kurunda yüzde 5'in üzerinde düşüş kaydedildi.

Benzer eğilim Türkiye'nin risk priminde de görüldü. Ocak toplantısı döneminde 320 baz puan üzerinde olan risk primi 280 baz puan seviyelerini test etti.

Bunlara karşın tahvil faizlerinde küresel piyasalarda da öne çıktığı gibi bir yükseliş olduğu izlendi. Gösterge tahvil faizi bu süreçte yüzde 15 seviyesini test etti.

Ocak ayında da pas geçmişti

TCMB Başkanı Ağbal'ın Kasım ayındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısında faiz 4,75 puan artırılarak yüzde 15 seviyesine çıkarılmıştı. Ağbal'ın Aralık ayındaki ikinci toplantısında 1,5 puanlık artış beklentisine karşın politika faizi 2 puan artırılmış ve yüzde 17'ye çekilmişti.