Faizsiz bankacılıkta iki önemli düzenleme

Faizsiz bankacılık işlemleri, bankaların repo ve ters repo işlemlerine ilişkin esasları düzenleyen yönetmelik kapsamına dahil edilirken, yatırım fonu tanımına da “inançlı mülkiyet esasına göre SPK tarafından belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföy” ifadeleri eklendi.



Bankalarca Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bankaların kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle yapacakları repo ve ters repo işlemlerini kapsayan yönetmelik uyarınca yapılacak repo-ters repolar arasına faizsiz bankacılık standartlarına uygun yöntemlerle gerçekleştirilen işlemler de eklendi.



Kapsam kısmına eklenen hüküm şöyle:



“Faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun yöntemler ve finansal araçlar üzerinden gerçekleştirilen geri alma taahhüdü ile satım işlemlerini; ters repo işlemleri, faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun yöntemler ve finansal araçlar üzerinden gerçekleştirilen geri satma taahhüdü ile alım işlemleri”



Yatırım Fonu tanımı da değişti



Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4’üncü maddesine ‘yatırım fonu’ adlı bir bent eklendi. Bu tanımda ise “inançlı mülkiyet esasına göre SPK tarafından belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföyler” ibaresinin yer alması dikkat çekti.



Yönetmeliğe eklenen ‘yatırım fonu’ tanımı şöyle:



“6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 52’nci maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından fon iç tüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığı”

Varlık Fonu’nun borçlanma araçları da repoya konu olabilecek



Yönetmeliğin, bankalar tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçları gösteren 5’inci maddesine Türkiye Varlık Fonu A.Ş ve Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen borçlanma araçları dahil edildi.



Ayrıca, gayrimenkul sertifikaları ve projeye dayalı menkul kıymetler de yine repo ve ters repo işlemlerine konu olabilecek.



Aynı maddeye kamu kurumları ile Merkez Bankası’nın üye ya da ortağı olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki yabancı kuruluşların ihraç ettiği borçlanma araçları da eklendi.



Bu kapsamda yönetmeliğe eklenen iki yeni fıkra şöyle:



“e) Serbest fonlar hariç olmak üzere yatırım fonlarının katılma payları.

f) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kamu tüzel kişiliği altında yer alan ve ayrı tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşlarının ve TCMB’nin üyesi ya da ortağı olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki yabancı kuruluşlarca ihraç edilmiş borçlanma araçları, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul kıymetler, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve ipotek teminatlı menkul kıymetler.”



Yönetmelikte yapılan başka bir değişiklikle; yurt dışında yerleşiklerle yapılacak repo ve ters repo işlemlerinde sadece Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Borsa İstanbul A.Ş. pazarlarında repo ve ters repo işlemlerine konu olmak üzere belirlenen paylar işleme konu edilebilecek.



Ancak yurt dışındaki borsalarda veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören paylar repo ve ters repo işlemine konu edilemeyecek.