FAST'te limit 2 bin liraya yükseltildi

EFT ve havale ücreti ödenmeden 24 saat para transferi imkanı tanıyan FAST Sisteminde limit bugün itibarıyla 2000 liraya yükseltildi.

4.08.2021 10:53:000
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FAST'te limit 2 bin liraya yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla vatandaşın kullanımına açmıştı. Yaygın kullanımın yakından izlenmesi amacıyla limit ilk olarak 50 lira olarak belirlenmişti.

 TRT Haber'in aktardığına göre Merkez Bankası, sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek, halihazırda 1000 TL olan işlem limitinin bugün itibarıyla 2000 TL'ye yükseltti.


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