Fed: ABD'de işsizlik yüzde 15'e çıkabilir

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD'de işsizlik oranının, koronavirüs pandemisinin kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için ekonominin önemli kısımlarının kapanması ile birlikte yüzde 15'e kadar çıkabileceğini söyledi.

ABD'de son iki haftada, işsizlik maaşı başvuruları dikkate alındığında, yaklaşık 10 milyon kişi işini kaydetti. Bu rakam beklentilerin oldukça üzerinde ve işsizliğin halihazırda 2008-2009 finansal krizinin ardından tırmandığı zirve olan yüzde 10 seviyesine yaklaşmış olabileceğini işaret ediyor.

Mester, Bloomberg TV'ye telefon yoluyla verdiği mülakatta, "Yılın ilk yarısında bazı rakamların gerçekten çok kötü çıkmasını bekliyordum ve bugün görüyorum ki rakamlar bu görüşümü teyit ediyor," dedi.

Mester, "Bu rakamları görmek hoş değil, zira insanların bundan gerçekten etkilenmekte olduğunu gösteriyor," dedi ve "Rakamların iyileşmesi zaman alacak ve ekonomiyi kapatmamızdan dolayı ikinci çeyrekte üretim büyümesinin büyük darbe aldığını göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Mester'ın bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarında oy hakkı bulunuyor.