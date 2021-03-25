Fed Başkanı Powell: Politika değişikliği 'kademeli ve şeffaf' olacak

Fed Başkanı Powell, ekonomi toparlandıkça ve bankanın hedeflerinde önemli ilerlemeler sağlandıkça tahvil alımlarını azaltacaklarını, sürecin kademeli ve şeffaflıkla gerçekleştirileceğini kaydetti.

25.03.2021 16:00:000
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Fed Başkanı Powell: Politika değişikliği 'kademeli ve şeffaf' olacak

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Amerikan Ulusal Halk Radyosuna (NPR) verdiği röportajda, ortalama yüzde 2 enflasyon hedefine güçlü bir şekilde bağlı olduklarını yineledi.

Ekonomi toparlandıkça ve bankanın hedeflerine doğru önemli ölçüde ilerleme kaydedildikçe tahvil alımlarını azaltacaklarını belirten Powell, bunun uzun vadede faiz oranlarını yükseltmelerini de sağlayacağını ve sürecin mümkün olduğunca "kademeli" ve "şeffaflıkla" gerçekleşeceğini kaydetti.

Powell, ABD'nin bugünkü borç seviyesini sürdürülemez olmadığına işaret ederek, ülkenin borçlarını ödeyebileceğinden kuşku olmadığını dile getirdi.


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