Fed Başkanı Powell'dan 'şahin' mesajlar

Powell: Politikayı daha da sıkılaştırmak gerekirse tereddüt etmeyeceğiz...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından "emin olmadıklarını", gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından düzenlenen 24. Jacques Polak Yıllık Araştırma Konferansı kapsamında "Küresel Ekonomide Para Politikası Zorlukları" başlıklı panelde konuşan Powell, ABD'de enflasyonun geçen yıl boyunca düştüğünü ancak yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini söyledi. Söz konusu ilerlemeden memnun olduklarını belirten Powell, ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürülmesi sürecinde daha kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu aktardı.

Fed, politikanın yeterinde kısıtlayıcı olduğundan emin değil

Powell, iş gücü arzındaki iyileşmelerin ve talebin kademeli olarak azalmasının piyasayı daha iyi bir dengeye taşımaya devam etmesine rağmen iş gücü piyasasının sıkı olmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin oldukça güçlü olduğuna işaret eden Powell, ancak büyümenin gelecek çeyreklerde yavaşlamasını beklediklerini söyledi.

Powell, daha güçlü büyümenin iş gücü piyasasında dengenin yeniden sağlanmasına ve enflasyonun düşürülmesine yönelik ilerlemeye zarar verebileceği ve bunun da para politikası tepkisi gerektirebileceği riskine karşı dikkatli olduklarını aktardı.

Fed Başkanı Powell, "Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşu sağlamaya kararlı. Böyle bir duruşa ulaştığımızdan emin değiliz." dedi.

Dikkatli hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı

Enflasyonda yüzde 2 hedefine doğru devam eden ilerlemenin güvence altında olmadığını bildiklerini belirten Powell, enflasyonun kendilerini birkaç kez ters yönde yanılttığını aktardı. Powell, "Para politikasını daha da sıkılaştırmak gerekirse bunu yapmakta tereddüt etmeyeceğiz." diye konuştu.

Birkaç aylık verilerin yanıltma ve aşırı sıkılaştırma risklerini ele almalarına olanak tanıyacak şekilde dikkatli hareket etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Powell, gelen verilerin toplamı ve bunların ekonomik aktivite, enflasyon görünümü ile risk dengesi üzerindeki yansımalarına göre toplantıdan toplantıya kararlar aldıklarını yineledi.

Fed, Denetim ve Düzenleme Raporu'nu yayımladı

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkedeki bankacılık koşulları ile Fed'in denetim ve düzenleme faaliyetlerine yönelik "Denetim ve Düzenleme Raporu"nun Kasım 2023 sayısını yayımladı.

Raporda, bankacılık sektörünün genel olarak sağlam kalmaya devam etiği ve çoğu bankanın sermaye seviyelerini yasal gerekliliklerin üzerinde bildirmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Bazı bankaların son iki yılda faiz oranlarındaki artışın etkisiyle bazı sabit faizli varlıkların gerçeğe uygun değerinde önemli düşüşler yaşadığına işaret edilen raporda, son zamanlardaki kazanç performansının salgın öncesi seviyelerle aynı doğrultuda olduğu ve 2023'ün ilk yarısında ortalama varlık ve öz sermaye getirilerinin 10 yıllık ortalamaları aştığı aktarıldı.

Raporda, genel olarak, bankaların likiditelerinin bol olduğu ve kısa vadeli toptan fonlamaya sınırlı bağımlılıkları bulunduğu belirtilerek, bazı segmentlerde kredi gecikmelerinin arttığı ancak hala düşük seviyede olduğu bildirildi.

Son zamanlardaki ABD'deki büyük banka iflasları anımsatılan raporda, Fed'in bunlardan alınan dersleri yansıtacak şekilde, uygun biçimde denetiminin hızını, gücünü ve çevikliğini artırmak için adımlar attığı kaydedildi.

Raporda, bu adımlar arasında, daha yüksek faiz oranı ve likidite riski profilleri sergileyen bankalara yönelik hedefli incelemeler gerçekleştirmek ile bankalar ve denetçiler için faiz oranı ve likidite riski yönetimine ilişkin eğitimler düzenlemenin yer aldığı belirtildi.

Denetim çabalarını güçlendirmede 'kararlılık' vurgusu

Fed'in denetim çabalarını güçlendirmek için ek adımlar atmaya kararlı olduğuna dikkat çekilen raporda, ayrıca, özellikle tüketici ve ticari gayrimenkul kredilendirme segmentlerindeki potansiyel kredi bozulmalarının da izlendiği vurgulandı.

Raporda, Fed'in ek olarak geleneksel olmayan ve finansal teknolojiyle ilgili faaliyetlerde bulunan bankaların gözetimini geliştirmek için yeni bir banka denetim programı uygulamaya koyduğu hatırlatıldı.

Bankacılık sektörünün mali durumuna genel bir bakış sunulan raporda, Fed'in son düzenleyici politika çalışmaları ile mevcut denetim programları ve öncelikleri hakkında da bilgi verildi.