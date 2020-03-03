"Fed büyük bir faiz indirimi yapmalı"

BD Başkanı Trump, Fed'in koronavirüs karşısındaki hareketsizliğinin ABD'yi rekabette dezavantajlı konuma sürüklediğini söyledi.

3 MART, 20200
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"Fed büyük bir faiz indirimi yapmalı"

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Merkez Bankası’nın faiz kararına değinerek,  Fed’in koronavirüs konusunda şu ana kadarki eylemsizliğinin ABD’yi rekabette dezavantajlı bir konuma sürüklediğini  belirtti ve tam aksi yönde hareket etmedi gerektiğini bildirdi.

Trump, “Fed gevşemeli ve büyük bir faiz indirimi yapmalı diyerek, Fed Başkanı Jerome Powell’ı ilk günden bu yana yanlış seçimler yapmakla suçladı.

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