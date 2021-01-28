Fed, faize dokunmadı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Varlık programını ise aylık en az 120 milyon dolar olarak sürdüreceği belirtildi. Faiz kararı oy birliğiyle alındı.

Varlık alımıyla ilgili sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitmeyen Fed'in, bu politikanın, hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere toplam 120 milyar dolar olarak maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edeceği bildirildi.

İyileşme hızı son aylarda yavaşladı

Federal Açık Piyasa Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Ekonomik faaliyetlerde ve istihdam piyasasındaki iyileşmenin hızı son aylarda yavaşladı, özellikle pandemiden daha fazla etkilenen sektörlerin yol açtığı zayıflık bunda etkiliydi" ifadeleri yer aldı.

Ekonominin gidişatının aşılamadaki ilerleme de dahil olmak üzere büyük ölçüde virüsün seyrine bağlı olacağı vurgulanan açıklamada, devam eden halk sağlığı krizinin ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği ve ekonomik görünüm için önemli riskler oluşturduğu aktarıldı.

Tüm araçları kullanma kararlılığını yineledi

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlılığı yinelenerek, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin destekleneceği vurgulandı.

Bir ay vadeli düzenli repo ihalelerinin sona erdirildiğini belirten Fed, büyük ölçekli, gecelik repo operasyonlarının devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan Fed'den yapılan bir diğer açıklamada komitenin Fed Başkanı Jerome Powell'ın 27 Ağustos'ta açıkladığı para politikası stratejisinde benimsediği yeni yaklaşımı onayladığı aktarıldı.