Fed, kripto ve fintek faaliyetleri hakkında yeni karar aldı

ABD Merkez Bankası (Fed), bankaların kripto para ve finansal teknoloji (fintek) alanındaki yenilikçi faaliyetlerini izlemek için başlatılan özel denetim programını sonlandıracağını duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, programı başlatan 2023 tarihli denetim mektubunun iptal edileceği bildirildi.

Açıklamada, Fed Yönetim Kurulunun bankalardaki belirli kripto ve fintek faaliyetlerini denetleme programını uygulamaya koyduğundan bu yana bu faaliyetler, bunlara ilişkin riskler ve bankaların risk yönetimi uygulamaları konusundaki bilgisini geliştirdiği ifade edildi.

Fed'in açıklamasında, bu bilgi birikiminin ve söz konusu faaliyetlerin denetiminin, standart denetim sürecine yeniden entegre edileceği kaydedildi.